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Effetto Venezia 2026: modifiche alla viabilità e parcheggi riservati ai residenti

Cronaca

25 Luglio 2026

Effetto Venezia 2026: modifiche alla viabilità e parcheggi riservati ai residenti

Livorno 25 luglio 2026 Effetto Venezia 2026: modifiche alla viabilità e parcheggi riservati ai residenti

È in programma da mercoledì 29 luglio a domenica 2 agosto la 41^ edizione di Effetto Venezia .

Al fine di consentire l’allestimento e lo svolgimento del festival in condizioni di sicurezza, l’ufficio Mobilità del Comune di Livorno ha emanato alcune ordinanze di modifica della viabilità. Questo, in sintesi, il quadro delle principali misure previste.

Per quanto riguarda le zone a traffico limitato e le zone a sosta controllata (ordinanza n. 5846/2026), dalla sera di martedì 28 luglio alla sera di lunedì 3 agosto sarà abrogata la ztl “A” (normalmente in vigore dalle ore 20 alle 5 del mattino), con relativo adeguamento delle telecamere ai varchi.

Per agevolare la sosta dei residenti della zona “A” e delle altre zone limitrofe, dalle ore 7.30 di martedì 28 luglio fino a lunedì 3 agosto (compreso) i titolari di contrassegno lettera A potranno transitare e parcheggiare (24 ore su 24) anche nelle zone B, C, D, E ed S.

Ai titolari di contrassegno lettera B sarà consentito il transito e la sosta anche nelle zone C, D, E ed S.

Il transito e la sosta nelle ztl/zsc B, C, D, E saranno consentiti indistintamente ai titolari di contrassegno B, C, D oppure E, senza distinzione di zona di appartenenza (non vale per la zona S).

Sempre dalle ore 7.30 di martedì 28 luglio fino a lunedì 3 agosto compreso la sosta nelle strade della zona A (eccetto scali della Dogana d’Acqua, via Castelli, via del Gazometro, scali del Pontino e via delle Travi) sarà riservata esclusivamente e gratuitamente ai titolari di contrassegno lettera A, con temporanea abrogazione degli stalli di sosta a pagamento.

La sosta in via Carraia e nel tratto di via Strozzi compreso tra via della Venezia e via Carraia sarà riservata esclusivamente ai titolari di contrassegno lettere A, B ed E, con abrogazione degli stalli di sosta a pagamento.

La sosta in via del Porticciolo sarà riservata esclusivamente ai titolari di contrassegno A e B, con abrogazione degli stalli di sosta a pagamento.

Dalle ore 20 di martedì 28 luglio fino alle ore 20 di lunedì 3 agosto, l’orario delle ztl/zsc B, C, D ed E, della zsc A e della zsc S (quest’ultima limitatamente a via Lamarmora, scali delle Macine, via Alberto Simonini, via del Cedro, via dell’Industria, via Eugenia, via Torretta, via dell’Unghero, via Santa Vigilia, scali San Lorenzo e via Bassa) sarà esteso a tutta la giornata (24 ore su 24), anche la domenica.

Sempre per agevolare la sosta dei residenti (ordinanza 6054/2026) il parcheggio di piazza Unità d’Italia e via Tacca (tra la Prefettura e il Cinema Quattro Mori) dal 29 luglio al 2 agosto sarà riservato 24 ore su 24 ai titolari di contrassegno lettere A, B ed E, e ad altri mezzi autorizzati. La sosta senza contrassegno sarà sanzionata.

A disposizione dei titolari di contrassegno lettera A, come del resto avviene per tutto il resto dell’anno, l’area di parcheggio di via della Cinta Esterna sottostante il ponte di Santa Trinita, con divieto di sosta con rimozione forzata per tutti gli altri veicoli.

Tutte le cinque sere della manifestazione, dalle ore 18 alle due di notte, ai mezzi a due ruote sarà riservata un’area di sosta istituita in via della Cinta Esterna (dal parcheggio fino alla fermata dei bus).

Via Sant’Anna sarà riservata alla sosta dei mezzi al servizio delle persone con difficoltà di deambulazione (art. 381) con conseguente divieto di sosta su entrambi i lati.

Per quanto riguarda i divieti, anche quest’anno il viale degli Avvalorati non sarà chiuso al traffico, pertanto la viabilità di via Grande rimarrà inalterata.

Divieti di transito (ordinanza n. 6054/2026) sono previsti tutte le cinque sere della manifestazione dalle ore 18 alle due di notte, in via degli Ammazzatoi, via dei Bagnetti, scali delle Barchette, via Borra, via Buia, viale Caprera tra piazza del Luogo Pio e l’Erta dei Risicatori, via Carraia, via del Casino, scali del Corso, piazza dei Domenicani, via Falcone e Borsellino, scali Finocchietti, via dei Floridi, via del Forte San Pietro, via Mons. Ganucci, piazza Anita Garibaldi, piazza dei Legnami, piazza del Luogo Pio, tratto di via della Madonna compreso tra via Borra e scali delle Pietre, via del Monte d’Oro eccetto veicoli a due ruote che potranno transitare in doppio senso di marcia, scali del Monte Pio, via del Pallone, via dei Pescatori, scali del Pesce, scali delle Pietre tra via Mons. Ganucci e scali della Fortezza Nuova, via Pollastrini, scali del Ponte di Marmo, via del Porticciolo, via S. Marco, via Strozzi tra via del Porticciolo e via Carraia, scali del Teatro, via del Toro, via Traversa, via della Venezia, scali del Vescovado.

Nel tratto di via Strozzi compreso tra via della Voltina e via Carraia sarà in vigore il doppio senso di marcia.

Per impedire l’accesso dei veicoli alle strade oggetto di divieto di transito saranno collocati sistemi di transennamento.

I divieti di transito riguardano anche i bus del trasporto pubblico, a partire dalle ore 19 anziché dalle ore 18 (potranno circolare in queste strade fino alle ore 19).

La notte tra il 2 e il 3 agosto i veicoli utilizzati per le operazioni di smontaggio degli stand potranno accedere dopo l’una di notte.

Sono ovviamente previsti numerosi divieti di sosta (ordinanza n. 6054/2026) all’interno del quartiere Venezia e in alcune vie limitrofe. Quelli permanenti (in vigore 24 ore su 24, dalle ore 7 di mercoledì 29 luglio fino alle ore 12 di lunedì 3 agosto) riguardano scali del Corso, scali Finocchietti tra via Pollastrini e scali del Corso, scali Rosciano tra via della Venezia e l’area pedonale, via Borra tra scali del Pesce e via Traversa ambo i lati, via Borra dal civico 33 per metri 15 in direzione di piazza dei Domenicani lato civici dispari, via Borra all’altezza del civico 36 per metri 7 lato civici pari, via della Venezia tra scali Rosciano e viale Caprera lato civici pari, scali del Vescovato, scali delle Barchette dal civico 5 a via della Venezia ambo i lati, scali del Pesce tra via della Madonna e via Traversa, scali del Pesce per metri 15 a partire da via Traversa in direzione via Borra lato fosso, piazza Anita Garibaldi nell’area antistante al sagrato della Chiesa di San Ferdinando.

L’ordinanza 6053/2026 stabilisce poi alcuni divieti di sosta che si rendono necessari per consentire l’installazione e lo smontaggio delle attrezzature della festa, divieti che saranno in vigore da lunedì 27 luglio a lunedì 3 agosto e che riguarderanno principalmente tratti di via del Porticciolo compresa l’area di sosta per biciclette, tratti di viale Caprera, tratti di scali delle Barchette, di via dei Pescatori, di via degli Ammazzatoi, di piazza dei Domenicani e di piazza del Luogo Pio comprese le rastrelliere per biciclette (queste ultime solo il 27 luglio). Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica provvisoria.

Numerosi i divieti di sosta in vigore solo dal pomeriggio di tutti i cinque giorni della manifestazione. Quelli in vigore dalle ore 17 (tranne il primo giorno mercoledì 29 luglio che partiranno dalle ore 15) riguardano le seguenti vie, alcuni tratti delle quali saranno tuttavia interessati da divieti di sosta permanenti stabiliti dall’ordinanza 6053/2026: via degli Ammazzatoi, via Buia, via Mons. Ganucci, via Borra nel tratto compreso tra via Traversa e via della Madonna, via Carraia, via del Forte San Pietro, piazza dei Legnami, piazza del Luogo Pio, via del Monte d’Oro eccetto veicoli a due ruote, scali del Pesce tra via Traversa e via Borra, via del Porticciolo, via Strozzi tra via del Porticciolo e via Carraia e per metri 10 ambo i lati in prossimità del civico 22, via della Venezia tra viale Caprera e scali delle Barchette solo lato civici dispari, piazza dei Domenicani, via San Marco, viale Caprera tra via della Venezia e scali delle Barchette, scali del Monte Pio, scali del Ponte di Marmo, via della Madonna tra il civico 58 e l’intersezione con scali del Pesce per metri 9, via Traversa tra scali del Pesce ed il civico 10, viale Caprera tra piazza del Luogo Pio e l’Erta dei Risicatori, via dei Pescatori tra il civico 10 e via Buia solo lato civici pari.

Per quanto riguarda i trasporti, anche quest’anno, grazie a un accordo tra Amministrazione comunale e Autolinee Toscane, tutte le sere della manifestazione il servizio bus cittadino delle linee notturne 21, 22 e 23 è gratuito.

Sempre allo scopo di disincentivare l’uso dell’auto e facilitare gli spostamenti, anche per l’edizione 2026 di Effetto Venezia è stato attivato, in collaborazione con Autolinee Toscane, il servizio totalmente gratuito di bus navetta andata e ritorno che collega il parcheggio gratuito di via Masi dietro la Stazione ferroviaria e il parcheggio gratuito del Modigliani Forum (via della Pace, Porta a Terra) con le aree della manifestazione (capolinea in via della Cinta Esterna, all’ingresso del Forte S. Pietro, dal quale è possibile raggiungere comodamente il quartiere Venezia). Questo il link alla pagina con gli orari dei bus navetta: https://www.effettovenezia.it/ wp-content/uploads/2026/07/AT_ Effetto-Venezia_locandina- orari_2026.pdf

Attivo anche il servizio di trasporto gratuito Social Taxi inclusivo (https://www.effettovenezia. it/la-manifestazione/social- taxi-e-navette/) per persone con disabilità e ridotta mobilità, progetto promosso dal Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia voluto dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno. Il servizio, con autista e assistente per le manovre di salita e discesa dal veicolo, è disponibile tutte le sere della manifestazione dalle ore 19.30 fino a mezzanotte e mezzo. Per prenotare il Social Taxi inclusivo contattare il numero 334 361 7092 i giorni della manifestazione dalle ore 10 alle ore 12 tramite messaggio WhatsApp o chiamata telefonica.