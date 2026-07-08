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Effetto Venezia 2026: “Nel segno del futuro prossimo”, al centro creatività giovanile e rapporto tra generazioni. Il programma della manifestazione

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8 Luglio 2026

Effetto Venezia 2026: “Nel segno del futuro prossimo”, al centro creatività giovanile e rapporto tra generazioni. Il programma della manifestazione

Livorno 8 luglio 2026 Effetto Venezia 2026: Nel segno del futuro prossimo. Al centro creatività giovanile e rapporto tra generazioni

Da mercoledì 29 luglio a domenica 2 agosto 2026, lo storico quartiere Venezia di Livorno torna a trasformarsi nel palcoscenico di Effetto Venezia, l’evento di punta dell’estate livornese giunto quest’anno alla sua quarantunesima edizione. Organizzata da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea per il Comune di Livorno, la manifestazione è reduce dalla vittoria del premio “Best of the best” ai PA Awards 2026 di Scandicci – riconoscimento nazionale tributato agli eventi prodotti da Pubbliche Amministrazioni – come la migliore in assoluto tra tutte le categorie in concorso.

La presentazione del programma complessivo si è svolta questa mattina nella Sala cerimonie del Comune di Livorno, presenti il sindaco di Livorno Luca Salvetti, l’assessore al Turismo Rocco Garufo, l’assessore alle Politiche giovanili Michele Magnani, l’assessora alla Cultura Angela Rafanelli, il coordinatore di Fondazione LEM Adriano Tramonti e la direttrice artistica di Effetto Venezia 2026 Grazia Di Michele.

Effetto Venezia adotta quest’anno il tema “Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni”, proponendosi come uno spazio interamente dedicato alla creatività, alla sperimentazione e all’espressione giovanile nel rapporto con le generazioni precedenti. Sotto la confermata direzione artistica di Grazia Di Michele — al suo terzo anno alla guida della kermesse —, il festival intende infatti costruire un ponte transgenerazionale attraverso i linguaggi dell’arte, della musica, del teatro e dell’impegno sociale, valorizzando le realtà emergenti del territorio e non solo.

Così racconta l’edizione di quest’anno la sua direttrice artistica: “In questa epoca di conflitti, di ingiustizie e di disastri ambientali abbiamo perso fiducia nel progresso, e senza un’idea di progresso, senza un’utopia e un sogno collettivo diventa difficile passare il testimone da una generazione all’altra. Le differenti generazioni hanno una socialità, uno stile di vita e una sensibilità politica che appaiono oggi molto distanti: ma attraverso l’arte possono tornare a comunicare, trasmettere emozioni, trovare nuove sintonie. Questa è la scommessa di Effetto Venezia 2026, questo è il fascino di un’edizione che promette di essere originale e sorprendente, al di là di ogni immaginazione”.

Sul piano organizzativo, Fondazione LEM ha tradotto questa centralità giovanile destinando un’area strategica del quartiere Venezia all’espressione creativa delle nuove generazioni. Questo spazio fisico trova il suo baricentro nel progetto di KomBo Lab, alla Bottega del Caffè, con l’obiettivo di dare visibilità a proposte di artisti emergenti.

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IL MAIN STAGE DI PIAZZA DEL LUOGO PIO

Il palco principale ospiterà grandi eventi musicali e performance live a partire dalle ore 22.30, anticipati alle ore 21.15 da talk tematici di approfondimento letterario, culturale e sociale condotti da Grazia Di Michele:

Mercoledì 29 luglio (ore 22.30) – THE KOLORS LIVE 2026: Inaugurazione ufficiale con la tappa speciale del tour estivo della band composta da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria) e Dario Iaculli (basso). Il gruppo presenterà dal vivo il nuovo singolo “Rolling Stones”, un tuffo nel reggae funk-pop scritto con Calcutta e Davide Petrella, il cui videoclip (diretto dagli YouNuts!) vede la presenza di Eva Henger e Gianni Celeste. Non mancheranno i successi globali come “Italodisco” (oltre 305 milioni di stream e sei dischi di platino), “Un ragazzo una ragazza” e “Karma”.

Inaugurazione ufficiale con la tappa speciale del tour estivo della band composta da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria) e Dario Iaculli (basso). Il gruppo presenterà dal vivo il nuovo singolo “Rolling Stones”, un tuffo nel reggae funk-pop scritto con Calcutta e Davide Petrella, il cui videoclip (diretto dagli YouNuts!) vede la presenza di Eva Henger e Gianni Celeste. Non mancheranno i successi globali come “Italodisco” (oltre 305 milioni di stream e sei dischi di platino), “Un ragazzo una ragazza” e “Karma”. Giovedì 30 luglio (ore 21.30): Talk “Lucio c’è. La vita e la musica di Lucio Dalla” (Mondadori Electa) con Grazia Di Michele e lo scrittore e manager Marcello Balestra, arricchito dai contributi musicali dei giovani talenti Alessio Palagi, Corrado Neri, Mancino e Francesco Saporito che accompagnerà l’intervista al pianoforte. Ore 22.30: ConversaConcerto di TOSCA con GRAZIA DI MICHELE dal titolo “Le feminæ si fanno aspettare”. L’artista esplorerà musica e parole affiancata da Massimo De Lorenzi (chitarra), Luca Scorziello (percussioni) e dal Quartetto d’archi Onde Nueve, offrendo anche una riflessione sulla sua storica guida dell’Officina Pasolini a Roma.

Talk “Lucio c’è. La vita e la musica di Lucio Dalla” (Mondadori Electa) con Grazia Di Michele e lo scrittore e manager Marcello Balestra, arricchito dai contributi musicali dei giovani talenti Alessio Palagi, Corrado Neri, Mancino e Francesco Saporito che accompagnerà l’intervista al pianoforte. ConversaConcerto di con dal titolo “Le feminæ si fanno aspettare”. L’artista esplorerà musica e parole affiancata da Massimo De Lorenzi (chitarra), Luca Scorziello (percussioni) e dal Quartetto d’archi Onde Nueve, offrendo anche una riflessione sulla sua storica guida dell’Officina Pasolini a Roma. Venerdì 31 luglio (ore 21.30): incontro transgenerazionale e confronto musicale tra Maria Teresa Reale (pianista, musicoterapeuta e vincitrice di The Voice Senior 3) e il giovanissimo polistrumentista Matteo Trullu (vincitore di The Voice Kids) che duetteranno sul palco. Ore 22.30: Concerto di FRANKIE HI-NRG MC con l’innovativo e radicale tour “Voce e batteria”. Accompagnato dal batterista Donato Stolfi, l’artista torinese spoglierà i suoi storici brani di denuncia (come “Fight da Faida”) e presenterà le tracce dell’ultimo album omonimo che vanta collaborazioni con Jovanotti, Fabri Fibra, Elisa e Tiziano Ferro.

incontro transgenerazionale e confronto musicale tra Maria Teresa Reale (pianista, musicoterapeuta e vincitrice di The Voice Senior 3) e il giovanissimo polistrumentista Matteo Trullu (vincitore di The Voice Kids) che duetteranno sul palco. Concerto di con l’innovativo e radicale tour “Voce e batteria”. Accompagnato dal batterista Donato Stolfi, l’artista torinese spoglierà i suoi storici brani di denuncia (come “Fight da Faida”) e presenterà le tracce dell’ultimo album omonimo che vanta collaborazioni con Jovanotti, Fabri Fibra, Elisa e Tiziano Ferro. Sabato 1° agosto (ore 21.30): talk di sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo con Grazia Di Michele, il Sindaco di Livorno Luca Salvetti e Teresa Manes – madre di Andrea Spezzacatena, il ragazzo suicidatosi nel 2012 dopo essere stato vittima di cyberbullismo – attivista e autrice del volume rieditato nel 2025 “Andrea – oltre il ragazzo dai pantaloni rosa”; insieme a lei l’attore Samuele Carrino, interprete del ruolo di Andrea al cinema e nel musical “Il ragazzo dai pantaloni rosa”. Ore 22.30: Concerto pop ed electro-dance di DITONELLAPIAGA (Margherita Carducci), reduce dal terzo posto a Sanremo 2026 con il tormentone “Che fastidio!” (quasi 400 milioni di ascolti), che presenterà dal vivo i brani del nuovo album “Miss Italia”.

talk di sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo con Grazia Di Michele, il Sindaco di Livorno Luca Salvetti e Teresa Manes – madre di Andrea Spezzacatena, il ragazzo suicidatosi nel 2012 dopo essere stato vittima di cyberbullismo – attivista e autrice del volume rieditato nel 2025 “Andrea – oltre il ragazzo dai pantaloni rosa”; insieme a lei l’attore Samuele Carrino, interprete del ruolo di Andrea al cinema e nel musical “Il ragazzo dai pantaloni rosa”. Concerto pop ed electro-dance di (Margherita Carducci), reduce dal terzo posto a Sanremo 2026 con il tormentone “Che fastidio!” (quasi 400 milioni di ascolti), che presenterà dal vivo i brani del nuovo album “Miss Italia”. Domenica 2 agosto (ore 21.15): presentazione di Identità in dialogo: crescere con consapevolezza tra diritti, diversità e relazioni , progetto rivolto agli studenti del liceo Cecioni sulla parità di genere. O re 21.30 , analisi storiografica della canzone femminile con il critico Piergiorgio Pardo (autore di “Matrilineare” per minimum fax) e la cantautrice Giulia Mei (rivelazione a X Factor e vincitrice del premio Amnesty con “Bandiera”). Ore 22.30: Concerto di chiusura di GINEVRA DI MARCO (storica voce dei C.S.I.) che presenterà il progetto “Kaleidoscope” (vincitore della Targa Tenco 2025) insieme a Francesco Magnelli, Andrea Salvadori (Premio Ubu) e Pino Gulli, fondendo lingue e canti del Mediterraneo con omaggi a Battiato, De André e Mercedes Sosa.

presentazione di , progetto rivolto agli studenti del liceo Cecioni sulla parità di genere. , analisi storiografica della canzone femminile con il critico Piergiorgio Pardo (autore di “Matrilineare” per minimum fax) e la cantautrice (rivelazione a X Factor e vincitrice del premio Amnesty con “Bandiera”). Concerto di chiusura di (storica voce dei C.S.I.) che presenterà il progetto “Kaleidoscope” (vincitore della Targa Tenco 2025) insieme a Francesco Magnelli, Andrea Salvadori (Premio Ubu) e Pino Gulli, fondendo lingue e canti del Mediterraneo con omaggi a Battiato, De André e Mercedes Sosa. Sempre in Piazza del luogo Pio, tutti i giorni dalle 19.00, la Fondazione Goldoni propone “Se c’aveva le rote era un teatro!”: installazione scenica con interventi ludico-teatrali.

I PALCOSCENICI DELLE FORTEZZE

Le fortificazioni della Venezia si trasformeranno in spazi performativi stabili con appuntamenti fissati alle ore 22.00, seguiti da una programmazione notturna per i più giovani:

Fortezza Nuova

Attività permanente (tutti i giorni dalle ore 18.00): Fortezza Market Days , mostra-mercato a ingresso gratuito patrocinata dal Comune di Livorno dedicata all’artigianato e alle eccellenze locali, completata da un’area relax e aperitivi all’ombra degli alberi del bastione mediceo.

, mostra-mercato a ingresso gratuito patrocinata dal Comune di Livorno dedicata all’artigianato e alle eccellenze locali, completata da un’area relax e aperitivi all’ombra degli alberi del bastione mediceo. Programmazione notturna (tutte le notti dalle 00.00 alle 04.00): Una grande discoteca all’aperto nata per offrire ai giovani uno spazio suggestivo e sicuro a piedi nel cuore della città, riducendo gli spostamenti in auto. In consolle si alterneranno: Libeccio DJ Set (29 luglio), Ritmo Selvaggio con Mitico Dinamico e Nick Mazza degli Appaloosa (30 luglio), Cosmotropica con Pumpy Flex e Tres (31 luglio), Merce Elettrica con Chris Zag, Maria Cosma e CXXT (1° agosto) e una serata finale con un protagonista a sorpresa (2 agosto).

Una grande discoteca all’aperto nata per offrire ai giovani uno spazio suggestivo e sicuro a piedi nel cuore della città, riducendo gli spostamenti in auto. In consolle si alterneranno: Libeccio DJ Set (29 luglio), Ritmo Selvaggio con Mitico Dinamico e Nick Mazza degli Appaloosa (30 luglio), Cosmotropica con Pumpy Flex e Tres (31 luglio), Merce Elettrica con Chris Zag, Maria Cosma e CXXT (1° agosto) e una serata finale con un protagonista a sorpresa (2 agosto). Gli eventi corali (ore 22.00): Il 29 luglio si parte con lo spettacolo “Sound Bridge” del JUBILATION CHOIR (50 elementi diretti da Luca Del Tongo). Il 30 luglio saliranno sul palco i 60 elementi di THE JOYFUL GOSPEL ENSEMBLE con lo show “Music is now!” (rivisitazioni di Beatles, Queen e Coldplay), seguiti il 31 luglio dai cori Springtime e Monday Girls guidati da Cristiano Grasso in “Teenage Dreams”, viaggio intergenerazionale tra le hit storiche e i trend di TikTok. Sabato 1° agosto andrà in scena il 6° MEMORIAL RICCARDO CIONI – DEE JAY FULL TIME, evento interamente in vinile patrocinato da Rai Radio 2 con la DJFT Family, Niky DJ e Roberto Onofri, caratterizzato da un’anteprima mondiale a sorpresa. Domenica 2 agosto (ore 19.30) lo spazio ospiterà la finale regionale del concorso per band emergenti toscane under 25 “EFFETTO BAND”, promosso dalla Fondazione LEM sotto la supervisione di Grazia Di Michele.

Fortezza Vecchia

29 luglio (ore 22.00): “F for Frusciante” , maratona cinematografica notturna ideata da un collettivo Under 35 per omaggiare il celebre divulgatore Federico Frusciante, con proiezioni a sorpresa.

, maratona cinematografica notturna ideata da un collettivo Under 35 per omaggiare il celebre divulgatore Federico Frusciante, con proiezioni a sorpresa. 30 luglio (ore 22.00): Il musical interamente recitato e cantato dal vivo “Dancing Queen” a cura della compagnia labronica MSG Musical Show Group, con la regia di Sara Del Vivo, il vocal coach Diego Pieri.

Il musical interamente recitato e cantato dal vivo a cura della compagnia labronica MSG Musical Show Group, con la regia di Sara Del Vivo, il vocal coach Diego Pieri. 2 agosto (ore 22.00): Il teatro inclusivo, caotico e senza filtri della Compagnia Mayor Von Frinzius (co-prodotta dalla Fondazione Teatro Goldoni) con il nuovo spettacolo “Non posso, c’ho da fa”, una dissacrante e ironica difesa esistenze tipicamente labronica gestita da attori con disabilità.

L’ARENA CINEMATOGRAFICA, L’AREA CIRCENSE E I PALCHI DIFFUSI

Effetto Cine! (ore 21.30): L’arena all’aperto sugli Scali delle Barchette, curata dalla direzione del FiPiLi Horror Festival (Alessio Porquier e Ciro Di Dato) e condotta dal presentatore web Tommaso Liguori sul tema “Futuro Prossimo”, proporrà: “La tartaruga rossa” (Studio Ghibli, 29 luglio); “Generazione Fumetto” alla presenza del regista Omar Rashid per esplorare l’universo di Zerocalcare, Sio e Maicol & Mirco (30 luglio); “Igor – L’eroe romantico del calcio” dedicato all’intramontabile bomber livornese Igor Protti alla presenza del regista Luca Dal Canto (31 luglio); la web-serie tragicomica “Gli Ostinati” ambientata a Castiglioncello da Pina Aruta (1° agosto); e la serata finale del 2 agosto riservata ai cortometraggi under 18 del Démadé Festival (presentati da Elaide Garufi) e ai corti animati sci-fi e fantasy del FiPiLi.

L’arena all’aperto sugli Scali delle Barchette, curata dalla direzione del FiPiLi Horror Festival (Alessio Porquier e Ciro Di Dato) e condotta dal presentatore web Tommaso Liguori sul tema “Futuro Prossimo”, proporrà: “La tartaruga rossa” (Studio Ghibli, 29 luglio); “Generazione Fumetto” alla presenza del regista Omar Rashid per esplorare l’universo di Zerocalcare, Sio e Maicol & Mirco (30 luglio); “Igor – L’eroe romantico del calcio” dedicato all’intramontabile bomber livornese Igor Protti alla presenza del regista Luca Dal Canto (31 luglio); la web-serie tragicomica “Gli Ostinati” ambientata a Castiglioncello da Pina Aruta (1° agosto); e la serata finale del 2 agosto riservata ai cortometraggi under 18 del Démadé Festival (presentati da Elaide Garufi) e ai corti animati sci-fi e fantasy del FiPiLi. A Tutto Circo! (Piazza dei Legnami, ore 21.30): Area permanente per famiglie attiva ogni sera con l’installazione inclusiva del Juggling Garden (aperto anche a persone con disabilità) e le incursioni del Trampoliere Itinerante. In cartellone lo spettacolo di circo contemporaneo e teatro fisico anni ’50 “The Gentleman” (30 luglio) e i laboratori pratici per bambini (31 luglio e 1° agosto).

Area permanente per famiglie attiva ogni sera con l’installazione inclusiva del Juggling Garden (aperto anche a persone con disabilità) e le incursioni del Trampoliere Itinerante. In cartellone lo spettacolo di circo contemporaneo e teatro fisico anni ’50 “The Gentleman” (30 luglio) e i laboratori pratici per bambini (31 luglio e 1° agosto). Piazzetta Pescatori (ore 22.00): Laura Laccetti debutterà con “Incanto per te”, rilettura Soul-Jazz dei repertori storici di Aretha Franklin, Mina ed Elisa (29 luglio); Corrado Neri in un concerto acustico per pianoforte solo e voce sospeso tra jazz e cantautorato classico (30 luglio); il set intimo piano e voce del collettivo livornese TheGalex (31 luglio); la rassegna per la Gen Z “Nuove Frequenze , con Leo Rossi, Chloè, Saryx e Midell (1° agosto); chiude l’Associazione NovaInCanto guidata da Fabio Ceccanti (2 agosto).

debutterà con “Incanto per te”, rilettura Soul-Jazz dei repertori storici di Aretha Franklin, Mina ed Elisa (29 luglio); in un concerto acustico per pianoforte solo e voce sospeso tra jazz e cantautorato classico (30 luglio); il set intimo piano e voce del collettivo livornese (31 luglio); la rassegna per la Gen Z , con Leo Rossi, Chloè, Saryx e Midell (1° agosto); chiude l’Associazione guidata da Fabio Ceccanti (2 agosto). Piazza dei Domenicani (ore 21.30): lo show comico-satirico del gruppo TheGalex con Sharon Budiula, Terapia di Coppia e Valerio Simonelli (29 luglio); il set folk-rock e pop d’autore del cantautore napoletano Mancino , premio “L’Artista che non c’era” (30 luglio); i brani vintage e moderni tratti dall’album “Eclissi” di Alessio Palagi (31 luglio); il pop bilingue chitarra e voce dei Tuttieduo formatisi a Parigi (1° agosto); e la cantautrice bresciana Sara Bronzini con i quattro inediti del suo EP “Se fossi in tempo” (2 agosto).

lo show comico-satirico del gruppo con Sharon Budiula, Terapia di Coppia e Valerio Simonelli (29 luglio); il set folk-rock e pop d’autore del cantautore napoletano , premio “L’Artista che non c’era” (30 luglio); i brani vintage e moderni tratti dall’album “Eclissi” di (31 luglio); il pop bilingue chitarra e voce dei formatisi a Parigi (1° agosto); e la cantautrice bresciana con i quattro inediti del suo EP “Se fossi in tempo” (2 agosto). Animazioni Piazza Domenicani (ore 22.30 e 23.45): la street band Moruga Drum travolgerà la piazza a ritmo di batucada tradizionale brasiliana il 29, 30 luglio e 1° agosto; il 31 luglio è il turno di “Call out Mattix vs Ramlow ”, una battle tra due stili: breaking contro popping. Lorenzo Martelli vs Mattix. Domenica 2 agosto, nelle stesse fasce orarie, lo Zen Club di Maurizio Silvestri presenterà il progetto spettacolare antibullismo interattivo “Né bulli né maranza” basato sull’arte marziale Yamato yoshin ryu.

la street band travolgerà la piazza a ritmo di batucada tradizionale brasiliana il 29, 30 luglio e 1° agosto; il 31 luglio è il turno di ”, una battle tra due stili: breaking contro popping. Lorenzo Martelli vs Mattix. Domenica 2 agosto, nelle stesse fasce orarie, lo di Maurizio Silvestri presenterà il progetto spettacolare antibullismo interattivo “Né bulli né maranza” basato sull’arte marziale Yamato yoshin ryu. Al Gazebo della piazza prenderà vita il polo di partecipazione civile “Effetto Giovani” (Consulta Giovanile e KomBo Studio) con Cruci-Consulta, 5e5 Podcast on Tour e tornei di Gaming su Twitch (dalle ore 19.00).

SPAZIO BLUES, TEATRO VERTIGO E POLI DI PARTECIPAZIONE CIVICA

Palco Manlio Pepe (Via Carraia – Via Strozzi, ore 22.00) Sotto il titolo rassegna “Suoni che cambiano il mondo”, lo spazio indagherà la musica afroamericana come motore di riscatto sociale per le nuove generazioni: il blues-jazz acustico del WididaQuartet (29 luglio); l’incursione d’intrattenimento leggero ed energico dei TheGalex (30 luglio); il groove travolgente della Blues Experience guidata dal tastierista Andrea Baroni insieme a un trio ritmico labronico (31 luglio); la speciale Black Music Jam Session Under 35 aperta ai giovani improvvisatori locali (1° agosto); e la chiusura affidata al quartetto formato da Gaia Volpe, Gabriele De Pasquale, Francesco Saporito e Pierluigi Foschi del collettivo Young Jazz (2 agosto).

Teatro Vertigo (ore 22.00) Palcoscenico riservato ai nuovi linguaggi: si comincia con il dispositivo performativo immersivo “Atlante Emotivo Gen Z” che unisce musica dal vivo e fotografia per analizzare gli stati d’ansia giovanili (29 luglio); lo spettacolo sui limiti generazionali “Muoiono tutti” della Compagnia A.D.D.A., premiato al FingeMi 2026 (30 luglio); l’intenso dramma psicologico e politico “Paulina” diretto da Davide Niccolini e ispirato ad Ariel Dorfman (31 luglio); lo show narrativo-musicale “Storie in Evidenza” della Harmony Music School diretta da Chiara Prispoli e Teresa Rotondo (1° agosto – 21.30); e lo show comico-musicale conclusivo dei TheGalex (2 agosto).

Bottega del Caffè (Viale Caprera): dal 29 luglio al 2 agosto sede delle mostre fotografiche e artistiche “On the Cusp” (di Francesca Capasso) e “Niente matita solo penna” (di Michael Rotondi con gli ex studenti del Liceo Cecioni) / Le proposte delle 19.00 sono: Corpi d’Aria & Live Body Painting di KomBo Studio (29 luglio), il dibattito “Dipendenze e automatismi” (30 luglio), l’incontro di crescita personale Sulle Ali di Kairos (31 luglio) dell’Associazione SAT Italia, la presentazione del libro “Sulle gambe” di Donatella Ferrini (1° agosto), l’incontro “Diritti, visioni e destino” di Arcigay Livorno (2 agosto). Il 1° agosto (21.45) anche il dibattito Anatomia e robotica attraverso l’arte: il corpo umano tra medicina e ingegneria, visto dai giovani coordinato da Marcello Palagi / Alle 20.30 spazio alle presentazioni letterarie con Grazia Di Michele: John Vignola (Miles Davis, Rai Libri, 30 luglio), giornalista, critico musicale e conduttore radiofonico, tra le voci più autorevoli della Rai; Piero Cipriano (La salute mentale è politica, 31 luglio), psichiatra con lunga esperienza nei servizi pubblici che racconterà cosa significa oggi occuparsi di salute mentale in Italia e in Occidente; Franco Poggianti (Libeccio, 1° agosto), giornalista e scrittore, che presenterà un racconto che intreccia romanzo storico, love story e indagine poliziesca sullo sfondo di una Livorno popolare e teatrale; Daniele Sanzone (Bumerang, 2 agosto) autore e voce della rock band ‘A67 che presenterà il suo romanzo, un noir urbano dal ritmo serrato che sfida gli stereotipi sulla Napoli criminale.

Bistrot Thisintegra (Via Mons. F. Ganucci, 3): Polo di inclusione sociale gestito dall’omonima cooperativa sociale dedita all’inserimento lavorativo di persone con disabilità. Ospiterà dibattiti mirati serali: Eva di Palma presenta “Eterna impermanenza eterno svanire” (Edizioni Erasmo, 30 luglio); speciale talk scientifico in collaborazione con l’Università di Pisa incentrato su “Intelligenza artificiale e invisibilità” (31 luglio); Laura Francesca Roccati con il saggio di tutela minorile “I lividi nel cuore. Quando l’infanzia è violata dagli adulti” (Marchetti Editore), alla presenza dell’editrice Elena Marchetti (1° agosto).

Centro Donna: sede aperta tutte le sere come spazio di accoglienza e cittadinanza attiva. In cartellone: laboratori walk-in di primo soccorso pediatrico con la Misericordia di Livorno (29 luglio, ore 19.00) e premiazione del concorso video “Lo sguardo delle donne sui/sulle giovani” (29 luglio, ore 21.30); laboratori di argilla dell’Associazione Randi (30 luglio, ore 18.00) e concerto degli studenti del liceo con FIDAPA (30 luglio, ore 21.00); laboratorio di uncinetto generazionale “Le Bimbe Riusano” (31 luglio, ore 21.00); corso di espressione corporea “Rio Abierto” con A.GE.D.O. (1° agosto, ore 19.00); serata conclusiva di porte aperte alla cittadinanza (2 agosto, ore 19.00-22.00). Nelle serate del 30, 31 luglio e 1° agosto, alle ore 19.00, partiranno i percorsi a piedi guidati da Coop. Itinera e Il Sestante “Tour sul territorio – musica in cammino” alla riscoperta delle figure femminili storiche del quartiere.

Durante Effetto Venezia 2026 sarà attivo il Tour in battello dei Fossi Medicei con partenza da Scali del Monte Pio. La mostra delle opere in concorso per il Premio Combat – allestita al Museo della Città in Piazza del Luogo Pio – resterà accessibile durante i giorni e gli orari della manifestazione.

Effetto Venezia è realizzata con il patrocinio della Regione Toscana; main partner Unicoop Firenze.

Immagine del progetto: Valentina Calvani e Fabiana Iacolucci di IACA Studio. Il manifesto dell’evento ospita la traduzione in simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa.

Durante la manifestazione sarà attivo il Taxi Social, servizio di trasporto gratuito per persone con disabilità e ridotta mobilità promosso dal Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia voluto dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno.

Tutte le iniziative sono ad ingresso libero e gratuito.

Info su spettacoli, orari e location su www.effettovenezia.it .