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Effetto Venezia 2026: pubblicato l’avviso per il servizio di visite in battello lungo i fossi medicei

Cronaca

3 Luglio 2026

Effetto Venezia 2026: pubblicato l’avviso per il servizio di visite in battello lungo i fossi medicei

Livorno 3 luglio 2026 Effetto Venezia 2026: pubblicato l’avviso per il servizio di visite in battello lungo i fossi medicei

C’è tempo fino al 13 luglio per presentare le manifestazioni di interesse. Il servizio partirà dagli Scali del Monte Pio

Nell’ambito dei preparativi per la nuova edizione di Effetto Venezia 2026, l’Amministrazione Comunale di Livorno ha ufficialmente pubblicato l’avviso pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti interessati al servizio di “Giro dei fossi medicei in battello”.

L’iniziativa, che rappresenta da sempre uno dei punti di forza dell’offerta turistica e culturale della kermesse, prevede la partenza delle imbarcazioni dagli Scali del Monte Pio, garantendo così un punto di imbarco strategico e suggestivo nel cuore del quartiere Venezia.

L’avviso e il relativo “Disciplinare”, che stabilisce nel dettaglio tutti i requisiti di ammissibilità, i criteri di assegnazione e le modalità operative di svolgimento del servizio, sono pubblicati sul Sito del Comune di Livorno in questa pagina https://trasparenza.comune. livorno.it/avvisi/avviso- finalizzato-allindividuazione- soggetti-interessati-ad- effettuare-servizio-giro-dei- fossi

Insieme al Disciplinare, è stato reso disponibile anche il modulo ufficiale di partecipazione, comprensivo del Codice di comportamento che i soggetti operatori dovranno tassativamente osservare.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione, redatte tramite l’apposito modulo, e corredate della documentazione richiesta dal Disciplinare, deve essere indirizzata all’Ufficio Turismo e deve essere presentata entro lunedì 13 luglio 2026 tramite PEC da inviare all’indirizzo comune.livorno@postacert. toscana.it .

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