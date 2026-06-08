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Effetto Venezia 2026, sul palco: The Kolors, Ron, Frankie Hi-Nrg Mc, Ditonellapiaga e Ginevra Di Marco

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8 Giugno 2026

Effetto Venezia 2026, sul palco: The Kolors, Ron, Frankie Hi-Nrg Mc, Ditonellapiaga e Ginevra Di Marco

Livorno, 8 giugno 2026 Effetto Venezia 2026, sul palco: The Kolors, Ron, Frankie Hi-Nrg Mc, Ditonellapiaga e Ginevra Di Marco

Effetto Venezia, la più iconica manifestazione dell’estate livornese, in programma dal 29 luglio al 2 agosto, svela gli eventi che accenderanno il palcoscenico principale di Piazza del luogo Pio in occasione della 41ª edizione della kermesse.

Il suggestivo quartiere della Venezia si prepara ad accogliere quest’anno creatività giovanile e dialogo intergenerazionale. Sotto la riconfermata direzione artistica di Grazia Di Michele — al suo terzo anno consecutivo alla guida della kermesse — e la regia strategica della Fondazione Livorno Euro Mediterranea, la manifestazione di quest’anno ruota infatti intorno al tema: “Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni” con l’obiettivo di creare un ponte transgenerazionale attraverso un dialogo che unisce arte e confronti tematici di alto valore culturale, sociale e civile.

Mercoledì 29 luglio l’esplosione pop-funk dei THE KOLORS

Il main stage di Piazza del Luogo Pio si accenderà mercoledì 29 luglio alle 22.00 con la tappa speciale di “THE KOLORS LIVE 2026”, uno degli appuntamenti più attesi ed energetici dell’intera estate. Lo show segna il ritorno alla dimensione dal vivo della band — formata da Antonio Stash Fiordispino, Alex Fiordispino e Dario Iaculli — con una produzione di livello internazionale e una scaletta travolgente. A fare da traino al concerto è il recente successo del singolo “Rolling stones”, un fresco mix di funk-pop e groove tropicale firmato da Calcutta e Davide Petrella, accompagnato da un videoclip cinematografico che vede la partecipazione straordinaria di Eva Henger e Gianni Celeste.

Il live a Effetto Venezia sarà l’occasione per ripercorrere la straordinaria parabola artistica del gruppo, iniziata a Milano nel 2009 e consacrata nel 2015 con la vittoria di Amici. Da allora la band ha collezionato traguardi eccezionali: dalle prime storiche hit come Everytime e le prestigiose collaborazioni con Elodie e la superstar americana Gucci Mane, fino alla consacrazione globale definitiva arrivata con il fenomeno “Italodisco” (oltre 305 milioni di streaming e 6 dischi di platino). Accanto ai brani più recenti che hanno dominato le classifiche europee come Un ragazzo una ragazza e Karma, lo show capitalizzerà un palmarès da oltre 700 milioni di stream su Spotify per un evento che si preannuncia come un concentrato assoluto di ritmo, stile e carisma.

Giovedì 30 luglio: la notte di Lucio Dalla e il prologo d’autore per il concerto di RON

La serata di giovedì 30 luglio si articolerà come un appuntamento dedicato al genio immortale di Lucio Dalla. Alle ore 21.15 Grazia Di Michele salirà sul palco per dialogare con il manager creativo e talent scout Marcello Balestra attorno al suo ultimo volume, “Lucio c’è. La vita e la musica di Lucio Dalla”, edito da Mondadori Electa con la prefazione di Walter Veltroni. Il talk offrirà al pubblico un viaggio intimo nell’anima dell’artista bolognese attraverso uno sguardo privilegiato: Balestra ha infatti fatto parte della “famiglia” di Dalla per oltre trent’anni, assistendo fin dal 1980 al dietro le quinte della creazione artistica negli storici studi Fonoprint di Bologna e nei ritiri creativi alle Isole Tremiti. Le pagine del libro ritraggono un Dalla picaresco, libero e colto, capace di far fiorire il talento incontrato sul proprio cammino. Il racconto ripercorre la nascita di progetti visionari come l’etichetta Pressing (di cui Balestra è stato responsabile artistico ed editoriale) e l’epopea dello storico tour mondiale Dalla-Morandi del 1988-89, restituendo il ritratto di un mentore e maestro di vita.

Ad arricchire questo speciale prologo, quattro giovani artisti omaggeranno il grande Lucio Dalla : Alessio Palagi, cantautore e chitarrista livornese classe 2001, reduce dalla finale nazionale di “Sanremo Rock & Trend” all’Ariston ; Corrado Neri, artista poliedrico siracusano, sintesi tra pianismo classico, jazz e ragtime, già trionfatore all’Ibla Grand Prize con esibizioni alla Carnegie Hall di New York e alla KIOI Hall di Tokyo; Mancino (Consalvo Ivo Mancino), cantautore e attore di Monte di Procida classe 1998, vincitore del premio “L’Artista che non c’era” 2025 e già presente al Premio De André e a Il Tenco Ascolta; Francesco Saporito, pianista jazz e compositore livornese classe 2002, vincitore del premio “Pino Massara” nel 2018 e finalista al premio “Lelio Luttazzi” nel 2019, con all’attivo due album di brani originali, e un terzo disco intitolato “Change My World”, registrato a febbraio 2026.

Questo preambolo artistico farà da perfetto preludio al grande concerto serale di RON, atteso sul Main Stage con il suo acclamato e rinnovato live “Al Centro esatto della Musica”. Rosalino Cellamare, legato a Dalla da una storica e fraterna collaborazione (dalla stesura di Piazza Grande nel 1972 al tour di Banana Republic nel 1979, fino alla firma di Attenti al lupo), guiderà il pubblico attraverso una scaletta di oltre venti titoli insieme alla sua band (Giuseppe Tassoni, Roberto Di Virgilio, Stefania Tasca, Pierpaolo Giandomenico). Il concerto unirà i suoi più grandi successi storici — come Una città per cantare, Anima e Vorrei incontrarti fra cent’anni — alle tracce del recente album Sono un figlio e alla reinterpretazione di Lontano Lontano di Luigi Tenco, che lo ha recentemente incoronato con il Premio Tenco alla Carriera.

Venerdì 31 luglio in scena il ponte transgenerazionale di The Voice e il set radicale di FRANKIE HI-NRG MC

La proposta di venerdì 31 luglio esplorerà il rapporto tra la densità della parola e la potenza del ritmo, unendo la grande tradizione interpretativa italiana alle metriche e alle sonorità della cultura hip-hop. Ad aprire la programmazione della serata, alle ore 21.15, un suggestivo prologo culturale e musicale curato da Grazia Di Michele. Sul palco principale si terrà un talk sull’esperienza dei talent che vedrà l’esibizione congiunta di due talenti uniti dallo stesso destino televisivo ma espressione di stagioni della vita meravigliosamente distanti: la vincitrice di The Voice Senior 3 e il giovanissimo protagonista di The Voice Kids. Sul palco saliranno Maria Teresa Reale — cantante, pianista, musicoterapeuta e docente di canto di solida formazione accademica e internazionale, vincitrice assoluta dello show di Rai 1 — e Matteo Trullu, vero e proprio prodigio del pop-rock di soli 13 anni, polistrumentista precoce e vincitore di The voice kids 4, il talent targato Antonella Clerici al fianco del coach Nek. I due artisti si racconteranno e fonderanno le loro voci in un’esibizione condivisa sul Main Stage incentrata sulla viscerale passione per la musica.

Alle ore 22.00 la parola si farà ritmo serrato con l’arrivo di uno dei padri nobili e pionieri assoluti dell’hip-hop nazionale: FRANKIE HI-NRG MC. La tappa livornese si inserisce come appuntamento cruciale dell’innovativo tour estivo “VOCE E BATTERIA”, un progetto artistico volutamente essenziale, crudo e radicale che punta a spogliare i brani da qualsiasi sovrastruttura per restituire centralità unicamente alla parola e all’interpretazione. Frankie hi-nrg mc (classe 1969, celebre fin dal 1992 per il brano di denuncia “Fight da Faida”) salirà sul palco accompagnato esclusivamente dal groove del batterista Donato Stolfi e dagli scratch affilati di Dj Stile. Lo show presenterà dal vivo i grandi classici del repertorio e le tracce dell’omonimo album “VOCE E BATTERIA” (Materie Prime Circolari), un raffinato laboratorio corale arricchito in studio dalle strofe e dai contributi di giganti come Jovanotti, Fabri Fibra, Tiziano Ferro, Elisa, Emma e Diodato.

Sabato 1° agosto: dal coraggio del racconto sociale sul bullismo al camaleontico show di DITONELLAPIAGA

La serata di sabato 1° agosto affronterà a viso aperto le fragilità, i conflitti interiori e il riscatto del mondo giovanile contemporaneo. Il primo momento della serata sul palco principale, alle ore 21.15, sarà interamente dedicato al confronto tematico e all’impegno sociale, focalizzandosi sul contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Grazia Di Michele guiderà un dialogo transgenerazionale che vedrà la partecipazione straordinaria del Sindaco di Livorno, Luca Salvetti, al fianco di due ospiti d’eccezione: Teresa Manes — docente, attivista civile insignita dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana nel 2022 per il suo instancabile impegno nelle scuole, madre di Andrea Spezzacatena, suicidatosi nel 2012 dopo essere stato vittima di cyberbullismo — che presenterà il libro rieditato nel 2025 “Andrea – oltre il ragazzo dai pantaloni rosa” (Fabbri Editori); e il giovanissimo e pluripremiato attore Samuele Carrino (classe 2009, rivelazione dell’anno ai Nastri d’Argento), che ha interpretato con enorme sensibilità il ruolo di Andrea sia nel film campione d’incassi del 2024 sia nel recente e omonimo adattamento musical debuttato al Teatro Sistina.

Alle ore 22.00 sul palco di Piazza del Luogo Pio risuoneranno le vibrazioni sonore di DITONELLAPIAGA, pseudonimo di Margherita Carducci. L’artista porterà a Effetto Venezia una delle tappe del suo nuovo tour estivo, forte del clamoroso exploit alla 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026, dove ha conquistato il terzo posto assoluto con il brano “Che fastidio!” (dominatore assoluto delle classifiche EarOne Airplay con quasi 400 milioni di ascolti). Il live sarà l’occasione ideale per ascoltare i brani del suo nuovissimo progetto discografico “Miss Italia”, uscito il 10 aprile per BMG/Dischi Belli, un album nato per indagare il rapporto complesso con i canoni estetici e la percezione degli altri. Già vincitrice della Targa Tenco per il miglior esordio con “Camouflage”, Ditonellapiaga guiderà la piazza in una notte di ballo grazie al suo inconfondibile stile camaleontico che miscela ironia pungente a sonorità electro-dance e pop-dance ricercate.

Domenica 2 agosto: la resistenza culturale di “Matrilineare”, Giulia Mei e l’incanto world di GINEVRA DI MARCO

La quarantunesima edizione di Effetto Venezia si chiuderà domenica 2 agosto nel segno del cantautorato colto e della rivendicazione degli spazi espressivi femminili nella storia della musica.

Alle ore 21.15 Lo spazio di approfondimento critico e storiografico proporrà un dialogo a tre voci sul ruolo e il talento delle cantautrici italiane. Sul palco saliranno il giornalista, conduttore radiofonico (Radio Popolare, Radio Raheem) e saggista Piergiorgio Pardo per presentare il suo corposo volume “Matrilineare. La musica italiana nelle parole delle cantautrici” (minimum fax), uno studio intersezionale che ricostruisce oltre settant’anni di canzone al femminile; al suo fianco ci sarà la pluripremiata cantautrice e pianista palermitana Giulia Mei (trapiantata a Milano, trionfatrice a Genova per voi, finalista al Tenco e virale con il brano manifesto “Bandiera”, forte di oltre quattro milioni di streaming e colonna sonora dello spettacolo teatrale di Emma Dante a Parigi), che si esibirà sul palco.

La profonda riflessione letteraria sul concetto di matrilinearità troverà la sua naturale e perfetta sublimazione nel concerto finale di GINEVRA DI MARCO previsto alle ore 22.00 Storica anima melodica dei C.S.I. negli anni Novanta e voce presente proprio nel disco Matrilineare del 1996 da cui il saggio prende ispirazione, l’artista toscana celebrerà trent’anni di ricerca e libertà espressiva portando sul palco il live del suo ultimo progetto discografico, “Kaleidoscope”, vincitore della Targa Tenco 2025 come Miglior Interprete (la quarta della sua prestigiosa carriera). Accompagnata da Francesco Magnelli (pianoforte e magnellophoni), Andrea Salvadori (chitarre e tzouras) e Pino Gulli alla batteria, Ginevra Di Marco darà vita a un flusso continuo di canti popolari del Mediterraneo e del Sud America, storie di diritti e di lavoro, dialogando con le sue radici rock alternativo e con gli omaggi a maestri come Battiato, i CSI e De André.

Oltre alle esibizioni sul palco di Piazza del Luogo Pio, come tutti gli anni, anche Effetto Venezia 2026 prevede un fittissimo programma di spettacoli, mostre, presentazioni di libri, proposte artistiche di varia natura che animeranno per cinque giorni l’intero quartiere della Venezia Nuova e che saranno oggetto di una conferenza stampa l’8 luglio prossimo che vedrà il contestuale lancio dell’immagine e del sito 2026.

Dichiarazioni

Assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo: “E’ importante creare una sintonia tra i linguaggi musicali dei giovani e quelli delle altre generazioni. A questo proposito è stato basilare l’apporto dei giovani e qui abbiamo oggi Giorgio Pacini, presidente della Commissione Giovani, che ha lavorato sulle inquietudini e speranze giovanili, che risultano essere comuni a tutte le età. Sottolineo il ruolo della Fondazione Lem nel garantire un’alta qualità organizzativa e il valore della manifestazione come volano per il turismo e per il commercio nel quartiere Venezia”.

Assessora alla Cultura Angela Rafanelli: “L’amministrazione è impegnata a rendere i giovani i protagonisti del presente. Questo si traduce in proposte culturali e turistiche mirate, inclusi premi e sconti per i musei, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente anche le famiglie e i genitori nel percorso di partecipazione dei figli”.

Assessore alle Politiche Giovanili Michele Magnani: “Livorno è ricca di talenti “esplosivi” e apparentemente nascosti che la manifestazione intende valorizzare grazie a sguardi nazionali come quello di Grazia Di Michele. Viene dato grande rilievo alla capacità di ascolto verso le nuove generazioni, rappresentate dalla Consulta giovanile e da progetti come Combo Studio. L’obiettivo finale è che l’evento serva da rilancio per politiche sociali e culturali che diano sempre più spazio al “tratto generazionale” all’interno della città”.

Grazia Di Michele, direttrice artistica di Effetto Venezia 2026: “Dopo aver dedicato le scorse edizioni alla musica dal mondo e alle donne, quest’anno abbiamo voluto mettere al centro i giovani e il confronto tra generazioni, unendo la grande musica ai talk sul Main Stage di Piazza del Luogo Pio. Sono felice di accogliere a Livorno i The Kolors, miei ex allievi ad Amici, mentre la serata con RON sarà impreziosita dall’omaggio a Lucio Dalla di quattro giovani promesse, in concomitanza con la presentazione del libro di Marcello Balestra. Frankie Hi-Nrg porterà sul palco la sua incredibile energia e il suo forte impegno civile, mentre la versatilità di Ditonellapiaga ci accompagnerà nella serata di sensibilizzazione sul bullismo insieme al sindaco Luca Salvetti. Chiuderemo infine con Ginevra Di Marco, un’artista mossa da una profonda motivazione e professionalità, non a caso ampiamente citata nel volume Matrilineare di Piergiorgio Pardo.»

Adriano Tramonti, coordinatore Fondazione LEM: “In armonia con il tema di quest’anno, abbiamo dedicato un’area centralissima del quartiere Venezia all’espressione artistica dei più giovani connettendola con il progetto KomBo studio, curato da Davide Fedele. La sua energia ci ha veramente contagiati anche per la capacità che il progetto ha di dare una casa fisica a proposte artistiche provenienti dai più giovani. Quest’anno abbiamo coinvolto anche i The Galex che ci accompagneranno comunicativamente per tutta la durata della kermesse di quest’anno con i loro sketch in salsa livornese”.