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Cronaca

Effetto Venezia, danneggiato e derubato lo stand Cobas dedicato alla Palestina e a Cuba

Cronaca

2 Agosto 2026

Effetto Venezia, danneggiato e derubato lo stand Cobas dedicato alla Palestina e a Cuba

Livorno 2 agosto 2026

Un episodio che colpisce e che merita una ferma condanna. Nella notte lo stand dei Cobas Livorno allestito in piazza del Luogo Pio nell’ambito di Effetto Venezia è stato danneggiato e parte del materiale presente è stato rubato.

Lo spazio informativo era dedicato, tra gli altri temi, alla sensibilizzazione sulla situazione del popolo palestinese e del popolo cubano. Al momento non sono note le circostanze dell’accaduto né eventuali responsabilità, ma il gesto rappresenta comunque un atto grave nei confronti di uno spazio di informazione e partecipazione civile.

Qualunque sia la motivazione alla base del danneggiamento, colpire uno stand attraverso atti vandalici e furti non può trovare alcuna giustificazione. Il confronto tra idee e posizioni diverse appartiene al dibattito democratico; danneggiare beni e impedire la diffusione di materiale informativo rappresenta invece un comportamento da condannare con decisione.

Sull’accaduto è intervenuto anche il segretario della Federazione livornese del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, Marco Chiuppesi, che ha espresso la propria vicinanza ai Cobas.

«Nella notte lo stand COBAS Livorno a Effetto Venezia, in Piazza del Luogo Pio, è stato oggetto di un vigliacco assalto vandalico, con danneggiamenti e furto di materiali», afferma Chiuppesi.

Il segretario ricorda inoltre come si tratti di «uno stand che tra l’altro informa e sensibilizza la cittadinanza sulla drammatica situazione del popolo palestinese e del popolo cubano: un esempio di solidarietà internazionalista da apprezzare e sostenere».

Infine conclude: «Contro ogni tentativo di intimidazione, contro ogni aggressione fascista, esprimo a nome del Partito della Rifondazione Comunista totale solidarietà ai COBAS di Livorno».

Resta ora da chiarire la dinamica dell’episodio e individuare gli eventuali responsabili. Nel frattempo, il gesto ha suscitato indignazione e riporta l’attenzione sull’importanza di garantire il rispetto degli spazi di partecipazione, di informazione e del libero confronto delle idee durante una manifestazione pubblica come Effetto Venezia.