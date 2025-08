Home

Effetto Venezia gran finale con Antonella Ruggiero

2 Agosto 2025

Livorno 3 agosto 2025 Effetto Venezia gran finale con Antonella Ruggiero

Il Centro Donna e le associazioni che lo cogestiscono contribuiscono a Effetto Venezia con un programma specifico. Domani, dalle 18.00 alle 21.00, questo vedrà FIDAPA presentare il concerto del Duo Nuages, pianoforte a 4 mani, con un programma tutto al femminile per interpreti e compositrici. Alle 20.30 e 21.30 Laboratori sulla genitorialità. Sul palco di Via Strozzi intitolato a Manlio Pepe, alle 21.00 è prevista la presentazione del Centro donna a cura di Sonia Manetti, della Rete Antiviolenza da parte della vicesindaca Libera Camici e di Silvia Bartoli, e delle attività offerte dalle Associazioni che co-gestiscono il Centro. Sullo stesso palco, alle 22.30, finale Jam Session del Progetto “Voci e Ritmi Afroamericani”.

Con intense performance di Body Art, dalle 21.00 alle 22.00 in Piazza del Luogo Pio Francesca Chialà dipingerà col corpo sul retro delle dodici “Tele della Pace” dedicate alla lotta contro la violenza sulle donne e realizzate all’Arsenale di Venezia durante la scorsa Biennale. Le tele saranno poi in mostra al Museo della città.

Anche su Ponte di Marmo, Ponte di Santa Caterina e Ponte della Venezia, tutte le sere andranno in scena performance e proposte di intrattenimento per i visitatori di Effetto Venezia. Domani si esibiranno le Compagnie livornesi riunite (Vernacolo), Kikaboh (Danze medievali) e Zen Club (Yamato/Arti marziali).

Ricco anche il programma di mostre dislocate nel quartiere. Al Museo della Città, in Piazza del Luogo Pio, la mostra di elaborati artistici “Colors4palestine. Grida di colore per Gaza” ideata da Daniele Caluri per sensibilizzare sulla situazione a Gaza; alla Bottega del Caffè, in Viale Caprera 35 la mostra Pittorica di Caterina Biondi; presso Scali Finocchietti 2 la mostra Fotografica “Le Donne e il Remo dal 1913”, sull’originale rapporto tra donna e voga; sugli Scali del Monte Pio 7, Presso il locale Wonder, la mostra Fotografica “Oltre. Solo la donna può salvare il mondo” del gruppo fotografico Dopolavoro ferroviario di Livorno; al Centro Donna Livorno, in Via Strozzi 3, la mostra Fotografica “Donne che Fotografano le Donne” con gli scatti selezionati dall’omonimo concorso; in via del Forte san Pietro 10, presso Zaki, la mostra artistica “Undici. Adolescent”, sugli Scali del Ponte di marmo, la mostra fotografica “Takeoff” e, infine, al Museo della Città, dal 3 agosto al 30 settembre, l’esposizione delle Tele della pace realizzate da Francesca Chialà.

Sugli Scali Finocchietti sarà presente il Villaggio delle Associazioni, a cura della Consulta delle associazioni e, come già negli scorsi anni, sarà disponibile il servizio Taxi Social, progetto di trasporto gratuito per persone con disabilità e ridotta mobilità promosso dal Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia e voluto dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno. Dal 29 luglio al 3 agosto, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, messaggio WhatsApp o chiamata telefonica al numero 334 3617092.

Programma e info sulla manifestazione, https://www.effettovenezia.it/

Effetto Venezia 2025 è organizzata da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea per il Comune di Livorno. Ufficio stampa, Fondazione LEM, comunicazione@fondazionelem.it