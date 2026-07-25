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Effetto Venezia: il Centro Donna apre le porte alla città con un ricco programma di iniziative gratuite

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25 Luglio 2026

Effetto Venezia: il Centro Donna apre le porte alla città con un ricco programma di iniziative gratuite

Livorno 25 luglio 2026 Effetto Venezia: il Centro Donna apre le porte alla città con un ricco programma di iniziative gratuite

Il Centro Donna del Comune di Livorno partecipa anche quest’anno al programma di Effetto Venezia con un calendario di appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza. Dal 29 luglio al 2 agosto, gli spazi del Centro Donna, in largo Strozzi 3, ospiteranno incontri, laboratori, musica, trekking urbani con accompagnamento musicale, momenti di benessere e occasioni di confronto, confermandosi un luogo di partecipazione, inclusione e socialità.

Il programma è stato realizzato grazie alla collaborazione delle associazioni che animano il Centro Donna durante tutto l’anno insieme a numerose realtà del territorio, con l’obiettivo di far conoscere le attività e i servizi del Centro attraverso esperienze aperte e partecipate.

Ad aprire il calendario, mercoledì 29 luglio alle 19.00, sarà l’iniziativa “Fermati e prova, un gesto che salva”, dedicata alle manovre salvavita pediatriche e per adulti, a cura della Misericordia di Livorno. Alle 21.00 spazio alla riflessione con “Prendiamo parola”, incontro promosso dall‘associazione Evelina De Magistris dedicato ai dieci anni di lavoro svolto con ragazze e ragazzi delle scuole cittadine sui temi dell’identità, degli stereotipi e della libertà di espressione. Alle 21.30, alla presenza della vicesindaca con delega alle Pari Opportunità Libera Camici, ci sarà proiezione del video “Perché varcai quella soglia”, realizzato dal videomaker Martino Chiti, un racconto emozionale della storia del Centro Donna attraverso le voci e i volti di chi ne ha attraversato il cammino, trasformando esperienze e incontri in una storia condivisa. La serata si concluderà con un brindisi aperto ai partecipanti.

Nelle tre serate successive, giovedì 30, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, dalle 19.00 alle 20.30, il Centro Donna sarà anche il punto di partenza e di arrivo di “Musica in cammino”, iniziativa organizzata dalla cooperativa Itinera e dall’associazione Il Sestante Solidarietà APS. Tre passeggiate guidate, con partenza e arrivo dal Centro Donna, accompagneranno il pubblico alla scoperta del centro storico attraverso la musica itinerante di Valentina Fortunati, Villa Loca e Kaíra Màyra and the Journey. Al termine di ogni percorso sarà offerto un aperitivo a cura del Centro Donna.

Giovedì 30 luglio saranno inoltre proposti dalle 18.00 alle 20.00 un laboratorio di argilla a cura dell’associazione Randi con esposizione dei manufatti realizzati durante l’anno e alle 21.00 il concerto “Nuove generazioni in musica classica: dai giovani per i giovani… e non solo”, a cura di FIDAPA e con la partecipazione delle studentesse e degli studenti dell’Istituto Niccolini Palli.

Venerdì 31 luglio il programma proseguirà con il laboratorio creativo all’uncinetto “Le girandole” dalle 21.00 alle 22.00, promosso dal gruppo “Le Bimbe Riusano”, un’attività intergenerazionale aperta ad adulti e bambini, pensata come occasione di incontro, dialogo e creatività condivisa.

Sabato 1 agosto dalle 19.00 alle 20.30 sarà presentato il corso di Rio Abierto, a cura di A.GE.D.O. Livorno Saverio Renda ODV: disciplina che utilizza movimento e musica per promuovere il benessere psicofisico e la relazione con gli altri.

Domenica 2 agosto il Centro Donna resterà aperto per accogliere cittadine e cittadini interessati a conoscere le attività e i servizi offerti durante tutto l’anno, consultare la pubblicazione Prendiamo parola, visitare la mostra dei lavori realizzati nei laboratori e trascorrere un momento di condivisione negli spazi del Centro.

La partecipazione a Effetto Venezia rappresenta un’occasione per far conoscere a un pubblico più ampio il lavoro che il Centro Donna svolge ogni giorno sul territorio, promuovendo inclusione, partecipazione e sostegno alle donne attraverso una rete di associazioni, competenze ed esperienze.

Programma completo delle iniziative