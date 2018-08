Home

Effetto Venezia, il programma di questa sera

3 agosto 2018

Effetto Venezia, il programma di questa sera

Musica ovunque: dall’hard folk maremmano dei Matti delle Giuncaie alle note pianistiche di Gabriele Baldocci

Livorno, 2 agosto 2018 – Effetto Venezia entra nel vivo della festa proponendo in terza serata ( venerdì 3 agosto) una miriade di eventi sparsi in tutto il quartiere. Sul main stage di piazza del Luogo Pio saliranno alle 22.30 I Matti delle Giuncaie (band regina dell’Hard Folk Maremmano), preceduti (ore 22) dalla band grossetana “Quartiere Coffe” mentre a palazzo Huigens si potrà assistere al concerto “In memoria di Roberto” del pianista Gabriele Baldocci ( ore 21.30). Il pianista e direttore d’orchestra livornese, docente presso il Trinity Laban Conservatoire of Music di Londra, ha voluto dedicare la sua performance (musiche F.Liszt e Van Beethoven) all’amico Roberto Grisley, noto musicologo, prematuramente scomparso alcuni giorni fa.

Musica anche in Largo Strozzi con lo spazio Blues (dalle ore 20.30) e sulla falsabraga della Fortezza Nuova con le giovani bandi livornesi( dalle 21.30). L’Effetto Proloco sarà sugli Scali della Fortezza Nuova con Riptide …tutto ciò che era in voga tra gli anni ’70-’80: il soul, il funky, il blues e il pop più gettonati di allora ( ore 21.30). Revival anni 80 invece in Fortezza Vecchia ( Quadratura dei Pisani) con Ciuchebiamoci ( dalle ore 22.30)

Ma venerdì sarà anche la serata del teatro. In Fortezza Vecchia (palco della Cisterna ore 21.30) andrà in scena Picchi , un omaggio alla figura del grande Armando Picchi interpretato da Michele Crestacci e nella sottostante Cannoniera , lo spettacolo Le Stanze Livornesi 2018 ( ore 20-21 e 22) , una performance firmata Emanuele Barresi in cui un gruppo di attori fanno rivivere per un’ora alcuni personaggi famosi della storia livornese. Novità poi di questa edizione 2018 il ritorno del Vernacolo che sarà ogni sera al teatro Vertigo. Venerdì 3 agosto ( ore 21.30 e 22.45) è in programma l’atto unico di Gino Lena, “La pagella” con la Compagnia Vertigo e nella suggestiva cornice dei Bottini dell’Olio per “Memorie Interrotte” andrà in scena un racconto teatrale sulle figure di Gioacchino Cambini, il “violinista scettico” e Bruno Miniati “ il coraggioso fotoreporter amante dell’arte” (ore 20).

Da segnalare in questa edizione 2018 di Effetto Venezia dedicata allo sport e ai talenti livornesi che si sono distinti nel mondo in varie discipline sportive, le attività che ogni sera si tengono nel “Villaggio dello sport” di piazza dei Legnami. Venerdì la serata sarà dedicata ad esibizioni di lotta, judo e karate. Esibizioni di acrobatica aerea anche sugli Scali delle Barchette fino a mezzanotte. La serata vedrà inoltre una scenografica dimostrazione di Effetto Sup con la tradizionale suppata lungo i Fossi.

Effetto Venezia, VENERDI 3 AGOSTO – il programma

Piazza del luogo Pio

Ore 21.30

WELCOME ON STAGE

Da un’idea di Stefano Santomauro e Alessia Cespuglio

Il comico Stefano Santomauro e l’attrice Alessia Cespuglio saranno i mattatori del pre serale sul Palco di Piazza del Luogo Pio, per omaggiare e dissacrare la manifestazione più importante della città. Fra battute al veleno, e ospiti a sorpresa, i due attori si esibiranno in uno spettacolo nuovo ogni sera, intrattenendo il numeroso pubblico, nell’attesa dei Big della serata.

L’appuntamento dove mettere il vestito buono, sorridere e incontrare la città.

ore 22

Quartiere Coffee

I Quartiere Coffee nascono a Grosseto nel 2004 sono: Filippo “Rootman” Fratangeli voce Matteo “Mr.Maggio” Maggio batteria, Matteo “Bigga” Varricchio basso, Marco Vagheggini tastiere Filippo Scandroglio chitarra, Giulio Grillo tastiere. Dopo il grande successo del singolo “In Jamaica”, il cui video ha superato il mezzo milione di visualizzazioni su youtube in soli 4 mesi, la band toscana pubblica il quarto lavoro: Conscience.

Il disco si avvicina ad un “concept album” ricco di dettagli che coesionano in dieci brani dando così un significato unico a tutto l’insieme.

Il divertimento nei loro concerti è davvero grande, considerati una delle realtà più innovative della scena italiana che continuerà a stupirvi.

ore 22.30 – MATTI DELLE GIUNCAIE

Dall’inizio dell’estate 2017 fino a novembre I Matti delle Giuncaie hanno registrato i loro concerti, in gran segreto e con il piglio di chi la sta per fare grossa, partorendo a febbraio 2018 il loro primo CD live, anzi due. Un doppio CD dal titolo Matti Live corona dieci anni di storia della band

maremmana dalla fondazione ad oggi, quasi un best of che raccoglie i brani culto della storia dei quattro musicisti lanciati da Enrico Erriquez Greppi storica voce della Bandabardò, presente nel nuovo doppio CD insieme a tanti ospiti tra cui Francesco Fry Moneti dei Modena City Ramblers. Il nuovo concerto, come del resto anche il doppio CD live, vogliono omaggiare il pubblico, i fan, la grande famiglia cresciuta con loro in questo decennio e che fedelmente ha presenziato ad ogni occasione importante per i quattro matti. Dall’Italia, fino alla Francia e la Germania passando dal Canada, il pubblico dei Matti ha sempre apprezzato la genuinità del messaggio della loro musica, promosso dal fondatore Lapo Marliani: la musica è condivisione, non competizione. Ripartendo da questa frase è nato questo live, pieno di voci e calore umano. Lapo Marliani, Francesco Ceri, Andrea Gozzi e Mirko Rossi sono i suoni, i cori e le voci matte della band regina dell’ Hard Folk Maremmano.

PORTO MEDICEO, SCALI DELLE BARCHETTE, ore 19

WELCOME ON SOFA’

Da un’idea di Stefano Santomauro e Alessia Cespuglio

Il salotto di Effetto Venezia 2018. Il comico Stefano Santomauro e l’attrice Alessia Cespuglio saranno i padroni di casa che accoglieranno sul “Sofà della Città” i big del Palco Centrale e tutti gli artisti della manifestazione cittadina, per un’intervista libera e senza censura su temi di attualità, cultura e musica. Il pubblico avrà così modo di conoscere più da vicino gli artisti dio questa edizione e molti altri per un’ora di folle scintillio di esperienze.

SCALI DELLE BARCHETTE, ore 22

Esibizioni dimostrative delle allieve del corso di Acrobatica aerea

a cura di Marta Albiani in collaborazione con ASD Accademia dello Sport

Palazzo Huigens

Ore 21.30

GABRIELE BALDOCCI pianoforte

“In memoria di Roberto” – concerto dedicato al musicologo Roberto Grisley prematuramente scomparso

Programma: D. Kabalevsky: Sonata n. 3 – F.Liszt-L. van Beethoven: Sinfonia n. 5

Piazza dei domenicani

Ore 22

GIRODISCO

dj set a cura di Circle Line

Mercato centrale

ore 21

SYNC

I Sync sono un gruppo acustico di tre elementi che nasce nel 2017 dalla passione comune per la musica. Formato da due chitarre, Valerio Albano e Dario Marzi, e una voce: Giacomo Cardinali. L’idea nasce dal voler dare una propria interpretazione a canzoni edite internazionali, passando per vari generi musicali in chiave acustica.

GALLERIA DELLA CANNONIERA (FORTEZZA VECCHIA)

Le Stanze Livornesi 2018 – ore 20 – 21 – 22

Siamo alla nona edizione di questo spettacolo, che cambia i contenuti, ma mantiene la formula di sempre. Un gruppo di attori chiusi nella cannoniera della Fortezza Vecchia, faranno rivivere per un’ora alcuni personaggi Livornesi, che hanno segnato la Storia della nostra città.

Con Emanuele Barresi, Elisa Franchi, Claudio Marmugi, Claudio Monteleone

Regia di Emanuele Barresi; Elementi di scena e Costumi Adelia Apostolico Foto di scena Domenico CascioRealizzazione costumi Costumeria Capricci

Biglietto € 10 – ridotto € 8 Info e prenotazioni obbligatoria: 3498169659

PALCO DELLA CISTERNA (FORTEZZA VECCHIA)

ore 21.30

PICCHI

di Alessandro Brucioni e Michele Crestacci con Michele Crestacci

regia Alessandro Brucioni

La storia del grande Armando Picchi, il percorso umano e professionale dell’indimenticabile calciatore attraverso la narrazione comica e intensa di Michele Crestacci

Quadratura dei Pisani

Ore 19

Gli incontri letterari

Lorenzo Sani “VALE ANCORA TUTTO. STORIE SEGRETE DELLA PALLACANESTRO ITALIANA” Edizioni Minerva

con Francesco Parducci giornalista del Tirreno

Fortezza Nuova – Falsabraga – Palco Pacini

EFFETTO LIVE

dalle ore 22

Redneck

La band nasce nel novembre 2016 da un’idea di Tommaso Raffoni e Francesco Lecci ed ha un suo stile originale mischiando vari generi, ma rimanendo sempre in ambito rock. Ha all’attivo un Ep.

The Rejected

I The Rejected nascono nei primi mesi dell’anno 2014 ed iniziano a provare alcune cover degli artisti di cui erano appassionati, i Green Day. Dopo alcuni cambi di formazione la band suona cover di artisti della generazione punk rock degli anni novanta, ma che ancora oggi riescono a riempire stadi e palazzetti come Green Day e Sum 41. Ispirandosi a loro, nel 2017 hanno iniziato a scrivere alcuni brani inediti: Digital Millennium è il capostipite di questa collezione che presto sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali.

Aridopachi

Gli ARIDOPACHI nascono come progetto solista di Federico Lombardi nel 2005 con testi in italiano che raccontano di un viaggio introspettivo dell’animo umano con largo uso di synth i quali stili si muovono tra rock.blues,funky. Nel 2016 la decisione di portare questa musica oltre il web e l’incontro con Alessandro Banti e’ stato il primo passo per la realizzazione live di queste song.Grazie ad Alessandro Banti si aggiunse alla line up il basso di Andy J Fox ed alla voce Federico Socci,col quale Lombardi Federico suonava gia’ in una band rock anni 70 e Stefano Pagnotta (synth e tastiere)che chiude la line up. Stanno attualmente registrando il loro lp presso il Forward Studio di Roma. Hanno suonato in alcuni teatri e partecipato al sanremo rock 2018.



Vertigo

Ore 21,30 con replica alle 22,45

LA PAGELLA

atto unico di Gino Lena

Una famiglia tipica livornese fine anni 60. la classica “vecchia” (Massimiliano Bardocci) vive con la figlia (Barbara Pettinati) ed il genero (Fulvio Puccinelli) i quali hanno una figlia già in età da marito (Lisa Pellicone) ed il più piccolo discolo.Un bel giorno il piccolo (Tiziano Pettirossi) si presenta con una pagella orribile. Il problema che si presenta è quella di dirlo a mamma e sopratutto a babbo. Ma questa pagella forse non è il guaio peggiore: infatti all’arrivo della sorella maggiore e del fidanzato (Fabio Favilli) verrà fuori un altro particolare scabroso.

Scene di Patrizia Coli Direzione Musicale Sergio Brunetti costumi di Barbara Pettinati Collaborazione tecnica Diego Bellettini Regia Marco Conte Biglietto a 5€

E poi……

Scalandrone Scali Finocchietti

GIRO DEI FOSSI IN BATTELLO

Suggestivo tour in battello lungo i Fossi Medicei alla scoperta della città dall’acqua.

Scalandrone Scali del Pesce

STORNELLI DALL’ACQUA

Fulvio Pacitto racconta la sua Livorno in parodia a bordo del Sandalo Veneto

Partenze dalle ore 20.30 ogni 30 minuti circa. Costo € 10,00.

Prenotazione direttamente sul posto o tel. 0586 887888

VISITE CASA NATALE AMEDEO MODIGLIANI

Visite guidate a cura di Amaranta Service.

1 – 5 agosto, dalle ore 10.00 alle 13.00, ultimo ingresso alle 12.30;

3 e 4 agosto, ore 19.30 visita guidata e aperitivo al tramonto;

Info e prenotazioni: 339 8560212

VISITE GUIDATE DI STREET ART

A cura di Uovo alla Pop Galleria

Ore 19.00 e ore 21.00. Costo: € 5,00 a persona. Durata 40 min. Ritrovo: Ponte di Marmo.

Info e prenotazionei: 338 1499181 oppure a uovoallapop@gmail.com

Un percorso nel museo a cielo aperto tra le opere di street art e piccole incursioni urbane degli artisti Blub, Clet, Exit Enter e del collettivo di Uovo alla Pop, per raccontare l’arte di questi famosi artisti e la poetica di questi messaggi lasciati tra gli scorci dei canali. Una passeggiata d’arte tra le vie di Livorno per scoprire le misteriose opere di street art regalate alla città. www.uovoallapop.it

SPAZIO BAMBINI

Via San Marco

tutti i giorni dalle ore 21.00

EFFETTO DISNEYLAND

Ludoteca a cura di Koala Ludo.

Via del Casino

dalle ore 21.00

EFFETTO BURATTINI

Raul con i suoi burattini.

Via dei Floridi

3 agosto, ore 21.00: laboratorio di circo. Ore 22.00: “Nessun limite al cielo”, esibizione di teatro-circo.

A cura di Scuola Circo Livorno

Scali del Ponte di Marmo

3 agosto, dalle ore 21.00

LABORATORIO CREATIVO con materiali di recupero e palloncini a cura di Pilar Ternera

SPAZIO ESPOSITORI

Per le strade della Venezia

ARTIGIANATO E OPERATORI DELL’INGEGNO

ne Il Sole di Zoe “In arte…living Livorno”: Via della Venezia

ne Artisti di Strada “Boia dé”: Scali degli Isolotti, Scali Rosciano, Scali del Ponte di Marmo

ne Etruria Eventi “Artigiani per un giorno”: Scali Finocchietti, Scali del Corso, Via della Madonna

Pro Loco Livorno: Scali del Vescovado, Scali della Fortezza Nuova, Via Ganucci

ne Mondo Magico: Scali del Monte Pio

Scali Finocchietti, Sala Circoscrizione 2 e Chiostro

ARTIGIANATO A EFFETTO

Mostra mercato dedicata ai mestieri d’arte e all’artigianato locale con laboratorio per bambini e adulti. Sedici artisti artigiani provenienti dal territorio livornese e non solo esporranno e venderanno i loro lavori. A cura di Fondazione Livorno in collaborazione con l’Osservatorio Mestieri d’Arte (OmA)

MOSTRE ed altro

Bottega del Caffè – Viale Caprera, 35

ACQUE DI LIVORNO…E NON SOLO MARE

Reportage fotografico sulle acque intese non soltanto come il mare e come i canali del Quartiere Venezia, ma anche, e soprattutto, il Rio Ardenza nel suo percorso dal Monte Maggiore alla foce. Gli scatti realizzati mostrano angoli della nostra città noti a tutti ed altri invece quasi sconosciuti, scorci di Livorno che ne sottolineano il fascino e l’unicità. A cura di ARCI-Formazione

Il 3 e 5 Agosto, esibizioni di musica dal vivo e intrattenimento con The Greatest Hits Band.

Fortezza Nuova, Sala degli Archi

OTTANT’ANNI DI ENERGIA

Mostra dedicata agli 80 Anni della Raffineria Eni di Livorno (1938-2018). Un viaggio nel tempo, con immagini tratte dall’Archivio Storico Fotografico della Raffineria e con alcuni contributi video dell’epoca: una ricercata selezione di memorabilia, come eravamo, come saremo.

Sala Sindacale Palazzo Comunale, Scali Finocchietti

TAVOLO DELLE RELIGIONI DI LIVORNO

Gli incontri (dal 2 agosto alle ore 18.30) verteranno sui seguenti temi: la libertà religiosa; religioni e culture; il contributo delle religioni nella vita quotidiana; la spiritualità personale nel mondo di oggi.

Nello spazio esterno (ex Via del Consiglio) realizzazione di mandala a cura di buddisti tibetani.

Per le strade della Venezia

FOTOEFFETTO 2018

Workshop fotografico durante il periodo di Effetto Venezia a cura di Luigi Angelica. Info suwww.associazioneclickart.it