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Effetto Venezia: non solo festa, ma anche prevenzione e volontariato contro la droga

Cronaca

31 Luglio 2026

Effetto Venezia: non solo festa, ma anche prevenzione e volontariato contro la droga

Livorno 31 luglio 2026 Effetto Venezia: non solo festa, ma anche prevenzione e volontariato contro la droga

Durante la kermesse livornese, i volontari di Mondo Libero dalla Droga Italia portano tra giovani, famiglie e turisti un messaggio di consapevolezza sui rischi delle sostanze.

Nella suggestiva atmosfera dei canali di Livorno, durante la kermesse estiva “Effetto Venezia”, non ci sarà solo svago divertimento, ma anche impegno sociale e volontariato. Quest’anno, per la prima volta, i volontari di Mondo Libero dalla Droga Italia hanno organizzato uno stand informativo distribuendo gratuitamente opuscoli che trattano di tutti i tipi di stupefacenti, incluso il Fentanyl e le nuove micidiali droghe sintetiche.

Anche il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha fatto visita allo stand dichiarando il suo supporto ad una campagna di informazione che tende a prevenire la tossicodipendenza nei giovani.

“Effetto Venezia” è partito alla grande: le strade erano strapiene di giovani, famiglie e turisti, a cui sono stati distribuiti quasi 4000 opuscoli informativi su alcool, marijuana, cocaina, ecstasy, eroina, abuso di farmaci e molte altre sostanze tossiche.