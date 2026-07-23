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Cronaca

Effetto Venezia, scarica gli orari delle navette gratuite dedicate per raggiungere la manifestazione

Cronaca

23 Luglio 2026

Effetto Venezia, scarica gli orari delle navette gratuite dedicate per raggiungere la manifestazione

Livorno 23 luglio 2026 Effetto Venezia, scarica gli orari delle navette gratuite dedicate per raggiungere la manifestazione

Dal 29 luglio al 2 agosto gratuiti anche i bus delle linee notturne 21, 22 e 23

In occasione di Effetto Venezia, in programma dal 29 luglio al 2 agosto, il Comune e Autolinee Toscane mettono a disposizione un servizio di bus navetta gratuito dai principali parcheggi scambiatori per facilitare l’accesso alla manifestazione.

Le navette collegheranno il parcheggio della Stazione ferroviaria (via Masi) e il parcheggio del Palamodì (via della Pace) al capolinea di via della Cinta Esterna, cui è possibile raggiungere comodamente il quartiere Venezia. Oltre al servizio navetta, il Comune di Livorno garantirà la gratuità delle linee notturne 21, 22 e 23 per tutte le serate di Effetto Venezia.

L’iniziativa ha l’obiettivo di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, ridurre il traffico e agevolare gli spostamenti durante la manifestazione più attesa dell’estate livornese.

In allegato la locandina con gli orari dei bus navetta.