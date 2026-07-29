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Effetto Venezia: Tosca e Grazia Di Michele sotto i riflettori del secondo giorno di Kermesse

Effetto Venezia

29 Luglio 2026

Effetto Venezia: Tosca e Grazia Di Michele sotto i riflettori del secondo giorno di Kermesse

Livorno 29 luglio 2026

Effetto Venezia 2026, seconda giornata nel segno del “Futuro Prossimo”: sul palco principale di Piazza del Luogo Pio il grande omaggio a Lucio Dalla e l’atteso ConversaConcerto di Tosca con Grazia Di Michele

Tra palchi diffusi, cinema, teatro e gospel in Fortezza, domani, giovedì 30 luglio, entra nel vivo la kermesse tra i canali medicei con un fitto programma ad ingresso gratuito.

Livorno, 29 luglio 2026. Entra nel vivo la quarantunesima edizione di Effetto Venezia, la manifestazione simbolo dell’estate livornese organizzata da Fondazione LEM per conto del Comune di Livorno. La seconda giornata di giovedì 30 luglio mette al centro della programmazione la grande musica d’autore, la narrazione culturale e il dialogo tra generazioni attorno al tema guida “Futuro Prossimo”. Tutti gli appuntamenti del festival sono ad ingresso completamente libero e gratuito.

Il cuore della serata sarà il Main Stage di Piazza del Luogo Pio, palcoscenico di due momenti d’eccezione curati dalla direttrice artistica Grazia Di Michele:

Ore 21.30 – Talk “Lucio c’è” e giovani talenti. La serata si apre con un prestigioso approfondimento culturale. Grazia Di Michele dialogherà con Marcello Balestra, manager creativo e storico collaboratore di Lucio Dalla per oltre trent’anni negli studi Fonoprint e nei ritiri delle Tremiti, attorno al volume “Lucio c’è. La vita e la musica di Lucio Dalla” (Mondadori Electa, prefazione di Walter Veltroni). A rileggere e ad evocare la poesia di Dalla saranno quattro talenti della musica italiana under 30: il cantautore livornese Alessio Palagi (con un’intensa interpretazione del capolavoro “Anna e Marco”), il pianista siracusano Corrado Neri, il cantautore folk-rock campano Mancino (Ivo Mancino) e il pianista jazz Francesco Saporito.

Ore 22.30 – TOSCA. Spazio alla raffinatezza interpretativa di Tosca con il ConversaConcerto insieme a Grazia Di Michele: in questo incontro intimo fatto di musica, riflessioni e parole l’artista romana attraverserà i brani del nuovo album e le tappe fondamentali della sua carriera. Ad accompagnarla sul palco sarà una formazione di altissimo profilo composta da Massimo De Lorenzi (chitarra), Luca Scorziello (batteria e percussioni) e dal Quartetto d’archi Ondanueve. Uno show che offrirà anche un momento di confronto sul valore della formazione giovanile, legata anche alla lunga esperienza di Tosca alla guida dell’Officina Pasolini a Roma.

Gospel, musical, cinema e clubbing in fortezza

Fortezza Nuova. Alle ore 22.00 andrà in scena l’energia travolgente di The Joyful Gospel Ensemble diretto da Riccardo Pagni con lo spettacolo “MUSIC IS NOW!”. Oltre 60 elementi trasporteranno il pubblico dalla spiritualità del gospel alle riletture corali di celebri successi internazionali di Beatles, Queen, Coldplay, Tina Turner e molti altri. Dalle ore 18.00 sono aperti gli stand di Fortezza Market Days ed i punti ristoro, mentre da mezzanotte la Fortezza si trasformerà nella discoteca notturna all’aperto con il DJ set Ritmo Selvaggio (con Mitico Dinamico e Nick Mazza degli Appaloosa).

Fortezza Vecchia. Doppio appuntamento con il musical live Dancing Queen del Musical Show Group (ore 21.30), spettacolo cantato dal vivo sulle musiche degli ABBA diretto da Sara Del Vivo con 15 performer, e con la cine-maratona notturna F FOR FRUSCIANTE (ore 22.30), omaggio a Federico Frusciante a cura di un collettivo Under 35 insieme a I Licaoni, FiPiLi Horror Festival e I Criticoni. Federico Frusciante è stato uno dei più importanti divulgatori culturali della sua generazione. Con una passione inesauribile e una straordinaria capacità comunicativa, ha saputo coniugare cinema, musica e letteratura, trasmettendone il valore a intere generazioni di appassionati. La sua forza è stata quella di abbattere ogni barriera tra cultura “alta” e cultura popolare, mostrando come un film d’autore e un film di genere, un classico della letteratura e un’opera pop, possano essere letti come parti di un unico grande discorso sull’arte. Senza gerarchie e senza pregiudizi, Frusciante ha insegnato a guardare le opere per ciò che sono e per le emozioni che sanno generare. La maratona cinematografica notturna F FOR FRUSCIANTE nasce con l’intento di celebrare la sua eredità culturale e il segno profondo che ha lasciato nel panorama della divulgazione italiana.

Il circuito diffuso: libri, fumetti, circo e musica

La programmazione della manifestazione toccherà ogni angolo del quartiere Venezia:

Bistrot ThisIntegra (Via Mons. F. Ganucci, 3 – ore 19.00): incontro letterario sul volume “Eterna impermanenza eterno svanire” di Eva di Palma. Si tratta di una raccolta che coniuga il sapere umano senza distinzioni di alcun tipo (esemplare al riguardo l’epigrafe che apre la terza sezione, Contrazioni, quando l’autrice cita un passo di Carlo Rovelli in cui il fisico considera la Poesia e la Scienza come figlie di un’unica intuizione). Nella stessa sezione compaiono testi con riferimenti ancora al corpo, alla carne, alle vene, alle ossa minerali; un corpo sì ma “riempito di umore”: l’essere umano, il poeta sono il risultato di questi innesti ma il punto di partenza è sempre il corpo, la fisicità in atto, la presa di coscienza d’essere qui e adesso. La raccolta è attraversata in filigrana da un’antica saggezza orientale: dalla necessità di dimenticare, di cedere agli eventi. Eva di Palma mostra già in questa prima raccolta una voce autonoma, mai schierata.

incontro letterario sul volume “Eterna impermanenza eterno svanire” di Eva di Palma. Si tratta di una raccolta che coniuga il sapere umano senza distinzioni di alcun tipo (esemplare al riguardo l’epigrafe che apre la terza sezione, Contrazioni, quando l’autrice cita un passo di Carlo Rovelli in cui il fisico considera la Poesia e la Scienza come figlie di un’unica intuizione). Nella stessa sezione compaiono testi con riferimenti ancora al corpo, alla carne, alle vene, alle ossa minerali; un corpo sì ma “riempito di umore”: l’essere umano, il poeta sono il risultato di questi innesti ma il punto di partenza è sempre il corpo, la fisicità in atto, la presa di coscienza d’essere qui e adesso. La raccolta è attraversata in filigrana da un’antica saggezza orientale: dalla necessità di dimenticare, di cedere agli eventi. Eva di Palma mostra già in questa prima raccolta una voce autonoma, mai schierata. Bottega del Caffè (Viale Caprera): Alle ore 19.00 l’incontro dibattito “DIPENDENZE E AUTOMATISMI: dallo scroll compulsivo alla perdita di sè” con Erika Terreni e SAT Italia. Alle ore 20.30 il critico musicale e conduttore Rai John Vignola presenta con Grazia Di Michele il libro “Esercizi di metamorfosi. Le molte vite musicali di Miles Davis” (Rai Libri).

Alle ore l’incontro dibattito con Erika Terreni e SAT Italia. Alle ore il critico musicale e conduttore Rai presenta con Grazia Di Michele il libro “Esercizi di metamorfosi. Le molte vite musicali di Miles Davis” (Rai Libri). Scali delle Barchette (Effetto Cine! – ore 21.30): proiezione del documentario Generazione Fumetto sull’universo di Zerocalcare, Sio e Maicol & Mirco, introdotto in arena dal regista Omar Rashid.

proiezione del documentario sull’universo di Zerocalcare, Sio e Maicol & Mirco, introdotto in arena dal regista Omar Rashid. Piazza dei Legnami (A Tutto Circo! – ore 21.30): spettacolo di circo contemporaneo e teatro fisico anni ’50 The Gentleman .

spettacolo di circo contemporaneo e teatro fisico anni ’50 . Piazza dei Domenicani: Dalle ore 20.00 le interviste in strada del 5e5 Podcast on Tour al Gazebo. Alle ore 21.30 e in replica alle 23.00 il concerto folk-rock del cantautore Mancino , intervallato dal pre-show di batucada dei Moruga Drum (ore 22.30 e 23.45 ).

Dalle ore le interviste in strada del al Gazebo. Alle ore e in replica alle il concerto folk-rock del cantautore , intervallato dal pre-show di batucada dei (ore e ). Piazzetta Pescatori (ore 22.00): esibizione per pianoforte e voce di Corrado Neri tra cantautorato d’autore e citazioni di Modugno.

esibizione per pianoforte e voce di tra cantautorato d’autore e citazioni di Modugno. Palco Manlio Pepe / Via Carraia (Spazio Blues – ore 22.00): incursione musicale e d’intrattenimento leggero del collettivo THEGALEX .

incursione musicale e d’intrattenimento leggero del collettivo . Teatro Vertigo (ore 22.00): rappresentazione teatrale Muoiono Tutti della Compagnia A.D.D.A., testo ironico sui limiti generazionali premiato al FringeMi 2026.

rappresentazione teatrale della Compagnia A.D.D.A., testo ironico sui limiti generazionali premiato al FringeMi 2026. Centro Donna: laboratorio aperto di argilla (ore 18.00 ), partenza del primo Tour sul territorio “Musica in cammino” guidato da Itinera e Il Sestante (ore 19.00 ) e concerto di studenti liceali per FIDAPA (ore 21.00 ).

laboratorio aperto di argilla (ore ), partenza del primo guidato da Itinera e Il Sestante (ore ) e concerto di studenti liceali per FIDAPA (ore ). Palazzo Huigens: Un assaggio di MareDiVino e DiGusto con FISAR (ore 21.30-23.30)

Mostre ed Esposizioni Visive

Ad arricchire il programma di Effetto Venezia 2026 figura un ampio itinerario d’arte ed esposizioni ad ingresso libero, visitabile durante i giorni del festival. Alla Bottega del Caffè sono allestite le mostre On the Cusp, con i suoi ritratti urbani sull’adolescenza, e Niente matita solo penna – Da Nightmare a Fabri Fibra, una selezione di disegni a penna realizzati dagli ex studenti del Liceo Artistico Cecioni. In Piazza del Luogo Pio, il Museo della Città ospita le opere finaliste del Premio Combat, affiancato dallo spazio della Fondazione Goldoni che propone l’installazione scenica con attività ludico-teatrali “Se c’aveva le rote era un teatro!” (dalle ore 19.00 alle 24.00).

A Palazzo Huigens (ore 19.00–24.00) si possono ammirare i bozzetti di murales sulla sicurezza sul lavoro firmati dagli studenti dell’ISS Vespucci-Colombo per il Manifesto del Lavoro Buono, mentre in Via del Forte San Pietro 10 (c/o Zaki Srl) prende vita la mostra UNDICI – INSOMNIA di Mia Pampaloni. L’itinerario visivo si completa agli Scali del Monte Pio (Magazzini del Monte dei Pegni) con l’installazione Caleidoscopio urbano di Andrea Papi, alla chiesa di Santa Caterina con la mostra fotografica “Bangladesh, una vita difficile” di Giancarlo Barsotti e Roberta Maccioni e agli Scali Finocchietti 2 con la mostra “100 anni di Palio Marinaro”, allestita dal Comitato Palio Marinaro e arricchita da 8 graffiti dedicati alle Cantine Nautiche realizzati da giovani writer locali.

Servizi e mobilità

Per garantire un’accessibilità agevole e sostenibile a tutti i visitatori, sono previsti diversi servizi dedicati. Autolinee Toscane mette a disposizione una navetta gratuita dalle 18.45 alle 01.30 sul percorso Stazione Via Masi – Via della Pace Parcheggio Palamodì – Capolinea Cinta Esterna; parallelamente, il Comune di Livorno offre la gratuità delle linee notturne del bus (21, 22 e 23) per l’intera durata dell’evento.

È inoltre attivo il Social Taxi inclusivo per persone con disabilità (dalle 19.30 alle 00.30, prenotabile dalle 10.00 alle 12.00 tramite WhatsApp o telefono al 334 3617092). Infine, dalle 19.00 alle 24.00, è possibile effettuare il Tour in battello dei Fossi Medicei con imbarco e sbarco dagli Scali del Monte Pio.

Effetto Venezia è realizzata con il patrocinio della Regione Toscana; main partner Unicoop Firenze. Per info di dettaglio e per scaricare il pdf del programma complessivo www.effettovenezia.it .