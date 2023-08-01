Effetto Venezia tutti gli eventi del 2 agosto. Il calendario completo
Livorno 1 agosto 2023 – Effetto Venezia tutti gli eventi del 2 agosto. Il calendario
Scopri tutti gli eventi di Effetto Venezia del girono 2 agosto 2023
ORE
18:30
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APERTURA CINEMATOGRAFICA INCONTRO CON MATTEO GARRONE
FORTEZZA VECCHIA • SPAZIO CINEMA QUADRATURA DEI PISANI
ORE
19:00
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ORE
20:00
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MA NEMMENO AL CINEMA… UNA STORIA DI RINASCITA. UN FIOR FIORE DI FORMAGGIO
PALCHI
SPAZIO COOP COMITATO COPPA BARONTINI
SPAZIO COOP COMITATO COPPA BARONTINI
ORE
20:30
20:30
ORE
21:00
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E ORA… PUBBLICITÀ!
ALTRO
SPAZIO COOP COMITATO COPPA BARONTINI
SPAZIO COOP COMITATO COPPA BARONTINI
ORE
21:15
21:15
PROIEZIONE IN STRADA DI PORCO ROSSO
PALCHI
SPAZIO CINEMA PIAZZA DEI LEGNAMI
SPAZIO CINEMA PIAZZA DEI LEGNAMI
THE BODYGUARD
ARTISTI DI STRADA
STRADE DEL QUARTIERE
STRADE DEL QUARTIERE
ORE
21:30
21:30
GIOCOLERIA FUNZIONALE ED INCLUSIVA
ARTISTI DI STRADA
VIA BORRA
VIA BORRA
ORE
22:00
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CIACK SI SOGNA!
PALCHI
TEATRO VERTIGO
TEATRO VERTIGO
PROIEZIONE DI RAPSODIA SATANICA
PALCHI
PALAZZO HUIGENS
PALAZZO HUIGENS
ORE
22:15
22:15
ORE
22:30
22:30
MARATONA FRUSCIANTE (A SCATOLA CHIUSA)
PALCHI
FORTEZZA VECCHIA • SPAZIO CINEMA QUADRATURA DEI PISANI
FORTEZZA VECCHIA • SPAZIO CINEMA QUADRATURA DEI PISANI
DA NINO ROTA A JOHN WILLIAMS. ITINERARIO MUSICALE NELLA STORIA DEL CINEMA
PALCHI
PALCO DEL PESCATORE
PALCO DEL PESCATORE
CONCERTO VOLONTRÉ
PALCHI
EX TEATRO SAN MARCO
EX TEATRO SAN MARCO
MAC & BET, THE MOVIE
PALCHI
PALCO EX MACELLI
PALCO EX MACELLI
INAUGURAZIONE MOSTRA “IL CINEMA MUTO A LIVORNO”
MOSTRE
PALAZZO HUIGENS
PALAZZO HUIGENS
ORE
23:00
23:00
MELODIE IMMORTALI
PALCHI
PALAZZO HUIGENS
PALAZZO HUIGENS
DALLE
19:00
19:00
IL CINEMA MUTO A LIVORNO
INSTALLAZIONI
PALAZZO HUIGENS
PALAZZO HUIGENS
ESSERE GIAN MARIA VOLONTÉ
MOSTRE
TEATRO SAN MARCO
TEATRO SAN MARCO
BACK TO THE FUTURE
MOSTRE
SCALI DEL REFUGIO
SCALI DEL REFUGIO
STRA-ORDINARI
MOSTRE
VIA DEL PESCATORE EX CASERMA POMPIERI
VIA DEL PESCATORE EX CASERMA POMPIERI
ARTIGIANATO A EFFETTO
MOSTRE
EX CIRCOSCRIZIONE 2 – SCALI FINOCCHIETTI
EX CIRCOSCRIZIONE 2 – SCALI FINOCCHIETTI
CARLO VIVE NEL NOSTRO PALIO MARINARO
MOSTRE
FONDO PALIO MARINARO
FONDO PALIO MARINARO
CONTEST SCUOLE “LA CITTÀ È IL CINEMA”
MOSTRE
BOTTEGA DEL CAFFÈ
BOTTEGA DEL CAFFÈ
FACE/NO FACE
MOSTRE
VIA DEI BOTTINI DELL’OLIO
VIA DEI BOTTINI DELL’OLIO
LOCANDINE DELL’ARCHIVIO DEL CINEMA 4 MORI
MOSTRE
VIA DELLA VENEZIA
VIA DELLA VENEZIA
TREKKING CINEMA
MOSTRE
STRADE DEL QUARTIERE
STRADE DEL QUARTIERE
15 ANNI DEL FOTOCLUB NOVE LIVORNO
MOSTRE
VIA SAN GIOVANNI – SEDE SVS
VIA SAN GIOVANNI – SEDE SVS
LOCANDINE MAI VISTE DEL CINEMA ITALIANO
MOSTRE
VIA DELLA PINA D’ORO 2
VIA DELLA PINA D’ORO 2
L’ILLUSIONE DI EQUILIBRIO
MOSTRE
CANTINA DELLA COPPA BARONTINI
CANTINA DELLA COPPA BARONTINI
GOOD MORNING VIETNAM
MOSTRE
THIS-INTEGRA
THIS-INTEGRA
DALLE
19:30
19:30
DALLE
21:00
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FOTOGRAFI MINUTERI
ARTISTI DI STRADA
ADIACENZE TEATRO SAN MARCO
ADIACENZE TEATRO SAN MARCO
DALLE
21:15
21:15
LE CYCLO-FÁ
ARTISTI DI STRADA
STRADE DEL QUARTIERE
STRADE DEL QUARTIERE
BATTAGLIONE CLOWN
ARTISTI DI STRADA
STRADE DEL QUARTIERE
STRADE DEL QUARTIERE
DALLE
21:30
21:30
PROIEZIONE LIVORNO SUPERSTAR – LA CITTÀ NEGLI SPEZZONI DEI FILM
PALCHI
SPAZIO CINEMA BIBLIOTECA
SPAZIO CINEMA BIBLIOTECA