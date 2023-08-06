Effetto Venezia: ultimo giorno della manifestazione, non perderti gli eventi in programma
Livorno 6 agosto 2023 – Effetto Venezia: ultimo giorno della manifestazione, non perderti gli eventi in programma
Scopri tutti gli eventi di Effetto Venezia del girono 6 agosto 2023
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DIRIGERE GLI ATTORI SUL SET
PALCHI
PALAZZO HUIGENS
PALAZZO HUIGENS
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E ORA… PUBBLICITÀ!
ALTRO
SPAZIO COOP COMITATO COPPA BARONTINI
SPAZIO COOP COMITATO COPPA BARONTINI
MECCANISMI DEL CINEMA COMICO
PALCHI
PALAZZO HUIGENS
PALAZZO HUIGENS
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21:15
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AUTOPRODUZIONI INDIPENDENTI
PALCHI
SPAZIO CINEMA PIAZZA DEI LEGNAMI
SPAZIO CINEMA PIAZZA DEI LEGNAMI
GANDALF IL GRIGIO PELLEGRINO
ARTISTI DI STRADA
STRADE DEL QUARTIERE
STRADE DEL QUARTIERE
THE BODYGUARD
ARTISTI DI STRADA
STRADE DEL QUARTIERE
STRADE DEL QUARTIERE
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21:30
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COSE DELL’ALTRO MONDO!
PALCHI
SPAZIO COOP COMITATO COPPA BARONTINI
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GIOCOLERIA FUNZIONALE ED INCLUSIVA
ARTISTI DI STRADA
VIA BORRA
VIA BORRA
IL CINEMA IN CIABATTE. OVVERO IL CINEMA FATTO IN CASA SCENDE IN STRADA IN CIABATTE
ARTISTI DI STRADA
FORTE SAN PIETRO
FORTE SAN PIETRO
KALÒ TAXÌDI
PALCHI
PALCO DEL PESCATORE
PALCO DEL PESCATORE
LIVORNO E IL CINEMA
PALCHI
PIAZZA DEL LUOGO PIO
PIAZZA DEL LUOGO PIO
MORUGA DRUM
ARTISTI DI STRADA
STRADE DEL QUARTIERE
STRADE DEL QUARTIERE
QUANDO IL CINEMA È IMPEGNO E PARODIA
PALCHI
TEATRO VERTIGO
TEATRO VERTIGO
SABBIA RUSTICANA
PALCHI
FORTEZZA VECCHIA • SPAZIO CINEMA QUADRATURA DEI PISANI
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22:00
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CINEMA LINDSAY
PALCHI
FORTEZZA NUOVA MAIN STAGE
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STRACCI – CONTRO L’UOMO MEDIO
PALCHI
PALCO EX MACELLI
PALCO EX MACELLI
TRANSYLVANIA CIRCUS
ARTISTI DI STRADA
TEATRO SAN MARCO/VIA DEL CASINO
TEATRO SAN MARCO/VIA DEL CASINO
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22:30
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AUTOPRODUZIONI INDIPENDENTI E ANTHONY PERKINS PRODUCTION
PALCHI
SPAZIO CINEMA PIAZZA DEI LEGNAMI
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I R.E.D. REUNION
ARTISTI DI STRADA
PIAZZA DEI DOMENICANI
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SINFONICO HONOLULU TARANTINO SOUNDTRACKS
PALCHI
PIAZZA DEL LUOGO PIO
PIAZZA DEL LUOGO PIO
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23:00
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IL CINEMA IN CIABATTE. OVVERO IL CINEMA FATTO IN CASA SCENDE IN STRADA IN CIABATTE
ARTISTI DI STRADA
FORTE SAN PIETRO
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DALLE
19:00
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15 ANNI DEL FOTOCLUB NOVE LIVORNO
MOSTRE
VIA SAN GIOVANNI – SEDE SVS
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25 ANNI DI CLICIACK
MOSTRE
MUSEO DELLA CITTÀ • SPAZIO CONTEMPORANEO
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ARTIGIANATO A EFFETTO
MOSTRE
EX CIRCOSCRIZIONE 2 – SCALI FINOCCHIETTI
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BACK TO THE FUTURE
MOSTRE
SCALI DEL REFUGIO
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CARI INFERIORI
INSTALLAZIONI
MUSEO DELLA CITTÀ • SPAZIO CONTEMPORANEO
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CARLO VIVE NEL NOSTRO PALIO MARINARO
MOSTRE
FONDO PALIO MARINARO
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CINEMATOPIE
MOSTRE
MUSEO DELLA CITTÀ • SPAZIO BIBLIOTECA
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CONTEST SCUOLE “LA CITTÀ È IL CINEMA”
MOSTRE
BOTTEGA DEL CAFFÈ
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ESSERE GIAN MARIA VOLONTÉ
MOSTRE
TEATRO SAN MARCO
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FACE/NO FACE
MOSTRE
VIA DEI BOTTINI DELL’OLIO
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GOOD MORNING VIETNAM
MOSTRE
THIS-INTEGRA
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IL CINEMA MUTO A LIVORNO
INSTALLAZIONI
PALAZZO HUIGENS
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L’ILLUSIONE DI EQUILIBRIO
MOSTRE
CANTINA DELLA COPPA BARONTINI
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LOCANDINE DELL’ARCHIVIO DEL CINEMA 4 MORI
MOSTRE
VIA DELLA VENEZIA
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LOCANDINE MAI VISTE DEL CINEMA ITALIANO
MOSTRE
VIA DELLA PINA D’ORO 2
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SOGNANDO I CORSARI
MOSTRE
MUSEO DELLA CITTÀ • POLO BOTTINI DELL’OLIO
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STRA-ORDINARI
MOSTRE
VIA DEL PESCATORE EX CASERMA POMPIERI
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TREKKING CINEMA
MOSTRE
STRADE DEL QUARTIERE
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UN PONTE TRA LE VENEZIE – RITRATTI DALLE GIORNATE DEGLI AUTORI VENEZIANE
MOSTRE
MUSEO DELLA CITTÀ • SPAZIO CONTEMPORANEO
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DALLE
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FOTOGRAFI MINUTERI
ARTISTI DI STRADA
ADIACENZE TEATRO SAN MARCO
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DALLE
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BATTAGLIONE CLOWN
ARTISTI DI STRADA
STRADE DEL QUARTIERE
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EFFETTO FELLINI
ARTISTI DI STRADA
STRADE DEL QUARTIERE
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LE CYCLO-FÁ
ARTISTI DI STRADA
STRADE DEL QUARTIERE
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DALLE
21:30
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I SEGRETI DEL CINEMA DI ARTI MARZIALI
ARTISTI DI STRADA
PIAZZA DEI DOMENICANI
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PROIEZIONE LIVORNO SUPERSTAR – LA CITTÀ NEGLI SPEZZONI DEI FILM
PALCHI
SPAZIO CINEMA BIBLIOTECA
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