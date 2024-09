Home

21 Settembre 2024

Livorno, 21 settembre 2024 – Efficientamento energetico, Camici: 1750000 euro per edifici scolastici “Tartaruga-Puccini” e Asilo Nido “Santelli”

La Giunta comunale ha approvato due progetti di efficientamento energetico per 1 milione e mezzo di euro per gli edifici scolastici “Tartaruga-Puccini” e Asilo Nido “Santelli” e un progetto da 250 mila euro per l’impianto fotovoltaico al Centro Servizi Area Nord del Comune di Livorno in piazza Saragat.

Lo annuncia la vicesindaca Libera Camici spiegando che si tratta di “cifre importanti per raggiungere un obiettivo caro all’Amministrazione: il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di gas che alterino il clima terrestre, e il miglioramento delle condizioni di comfort interno e di sostenibilità degli edifici”.

Per le due strutture scolastiche sono previsti interventi di isolamento termico dell’involucro edilizio esistente tramite cappotto per le strutture orizzontali e verticali, sostituzione degli infissi esterni con elementi a taglio termico in PVC e vetrocamera, installazione di valvole termostatiche sui radiatori esistenti, installazione di impianto di ventilazione meccanica con recupero di calore e sostituzione di scaldacqua tradizionali con pompe di calore efficienti.

Per meglio comprendere l’entità dei lavori, forniamo alcuni dati numerici essenziali in termini di risparmio energetico.

Si consideri che l’Asilo Nido “Santelli” prevede 670mq di superfici di tetto, 350mq per la facciata e 135mq per gli infissi, mentre la Scuola “Tartaruga-Puccini” prevede 1100mq di superficie per il tetto, 1050mq per la facciata e 350mq per gli infissi.

Il risparmio energetico risulterebbe considerevole e pari a 96Mwh/anno per la scuola “Tartaruga-Puccini” e 132Mwh/anno per l’Asilo Nido “Santelli”, con la riduzione di circa 30 tonnellate di CO2 l’anno per entrambe le strutture.

Per il terzo progetto che interessa il centro Servizi Area Nord è invece prevista la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico di potenza di picco installata pari a 88,20kWp che prevede anche il ricorso all’utilizzo delle batterie di accumulo per la copertura del fabbisogno notturno della struttura, dovuto principalmente ad i sistemi di climatizzazione e di trattamento aria.

L’impianto consentirà un risparmio in termini di consumo di petrolio in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) pari a 19,87ton/anno e di riduzione in termini di emissioni di CO2 in atmosfera stimabili a 43,59 ton/anno. Nel caso di buon esito del finanziamento, si prevede di avviare i lavori nel biennio 2025-2026.

I tre progetti seguono un percorso già avviato di efficientamento energetico e di transizione tecnologica ed energetica da parte dell’Amministrazione, attraverso il nuovo Settore denominato “Transizione tecnologica e Smartcity”, che il Comune condivide con molti contesti e città europee attraverso il PAESC (Piano d’azione per l’energia sostenibile ed il clima), i cui obiettivi prefissati sono la riduzione delle emissioni di CO2 e il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2030.

La scelta dell’Amministrazione Comunale di prevedere degli interventi soprattutto negli edifici scolastici si collega agli aspetti afferenti l’educazione ambientale ed energetica rivolta verso le future generazioni, in un processo di continuità con ulteriori sessioni formative di sensibilizzazione avvenute nei mesi precedenti negli istituti scolastici che hanno interessato sia il risparmio energetico grazie alla collaborazione di ENEA sia la sicurezza antincendio grazie alla collaborazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, cercando pertanto di costituire esempio virtuoso.

Con le delibere di approvazione dei progetti esecutivi n.595/596/613 del mese di settembre, e le successive candidature al finanziamento ai bandi POR FESR 2021-2027 della Regione Toscana ed ai finanziamenti del Conto Termico, emerge concretamente tale volontà.

