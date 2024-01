Home

26 Gennaio 2024

Livorno, 26 gennaio 2024 – Efficientamento illuminazione Montebello/Matteotti al via il cantiere con i fondi del Pnrr

Si installerà all’inizio della prossima settimana il cantiere per la realizzazione di un importante progetto, a cura del settore Impianti Tecnologici del Comune di Livorno, di efficientamento dell’illuminazione pubblica di via Montebello, da via delle Case Rosse fino a piazza Matteotti.

Questo progetto ha vinto un bando del PNRR, che finanzia l’intero costo dell’opera (210mila euro).

È prevista, in questo tratto interessato da interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, l’installazione di 24 nuovi pali in acciaio alti 7 metri per l’illuminazione della carreggiata, delle aree di sosta e dei marciapiedi (che vanno a sostituire gli attuali pali in cemento), e altri 20 pali per l’illuminazione degli attraversamenti pedonali.

Gli attuali apparecchi illuminanti caratterizzati da lampade al sodio ad alta pressione saranno sostituiti da moderne apparecchiature con sorgenti a LED. Saranno inoltre rinnovate le vetuste linee elettriche e i sistemi di alimentazione.

Il progetto consentirà di risparmiare energia, di salvaguardare l’ambiente grazie all’utilizzo di sistemi a lungo ciclo di vita che minimizzano le necessità di smaltimento, di migliorare l’affidabilità e la continuità dell’illuminazione pubblica, di potenziare la sicurezza stradale sia per i guidatori sia per i pedoni, e più in generale la sicurezza dei cittadini grazie a una maggiore illuminazione dei marciapiedi.

Il lotto di lavori è stato aggiudicato alla ditta livornese Lumar, che ha subappaltato alla ditta Abate la parte relativa alle opere edili.

La conclusione dell’intervento è prevista entro la fine di aprile. I lavori comporteranno, nei tratti di volta in volta interessati e in orario di cantiere (9-18), il senso unico alternato con impianto semaforico o con movieri e il divieto di sosta su entrambi i lati.

I pedoni saranno fatti transitare sul marciapiede lato civici pari (lato nord di via Montebello).

Il cantiere, con il deposito di materiali e mezzi, impegnerà alcuni posti auto del parcheggio di piazza Matteotti (lato Grattacielo).