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Effrazione in Municipio a Piombino: denunciato giovane evaso dai domiciliari

Piombino

31 Marzo 2026

Effrazione in Municipio a Piombino: denunciato giovane evaso dai domiciliari

Piombino (Livorno), 31 marzo 2026 Effrazione in Municipio a Piombino: denunciato giovane evaso dai domiciliari

Effrazione in Comune a Piombino, individuato il responsabile: denunciato un giovane evaso dai domiciliari

È stato individuato e denunciato il responsabile dell’effrazione avvenuta nei giorni scorsi all’interno del Comune di Piombino. Si tratta di un giovane di origine ucraina, già noto alle forze dell’ordine, che risultava inoltre evaso dagli arresti domiciliari.

L’identificazione è avvenuta in tempi rapidi grazie all’attività investigativa condotta dalla Polizia Locale, in stretta collaborazione con la Polizia di Stato. Un lavoro coordinato che ha permesso di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di risalire all’autore dell’azione.

Determinante, in questo contesto, si è rivelato anche il sistema di videosorveglianza installato all’interno del palazzo comunale, che ha fornito elementi utili alle indagini, confermandosi uno strumento fondamentale sia in fase di prevenzione che di accertamento.

Dopo l’individuazione, il soggetto è stato arrestato dai carabinieri in seguito alla sua evasione, completando così il quadro degli interventi messi in campo dalle forze dell’ordine.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco Ferrari e dall’assessore alla sicurezza Vittorio Ceccarelli, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e forze di polizia.

“Il lavoro svolto dimostra ancora una volta il valore della sinergia tra enti e operatori della sicurezza – hanno dichiarato – così come l’efficacia degli strumenti di cui il Comune si è dotato per tutelare la comunità”.

Un risultato che rafforza il presidio sul territorio e ribadisce l’importanza di un’azione coordinata per garantire sicurezza e legalità.