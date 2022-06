Home

Eid 2022, la comunità bengalese festeggia in Fortezza Nuova, presentato anche il nuovo presidente

20 Giugno 2022

Livorno 20 giugno 2022

Ieri, 19 giugno, la comunità bengalese di Livorno si è incontrata in Fortezza Nuova per la tradizionale festa nazionale Eid 2022.

Una ricorrenza dedicata alla valorizzazione della cultura bengalese e al rafforzamento dei legami e della coesione interna alla comunità.

Una comunità, quella bengalese, in continua crescita nella nostra città. Attualmente supera le 400 presenze, la nona per numero di presenze tra le varie cittadinanze presenti a Livorno.

Bambini e famiglie in questa bella giornata di sole hanno giocato, mangiato, ballato insieme nella splendida cornice del Parco della Fortezza Nuova, offrendo ai livornesi la possibilità di ammirare donne e bambini nei bellissimi e colorati vestiti tradizionali bengalesi.

La festa è stata organizzata, come ogni anno, dall’Associazione Bangladesh Livorno, associazione nata nel 2019 per promuovere l’integrazione dei cittadini bengalesi nella nostra città e per mantenere i legami con la cultura e la lingua d’origine.

L’Associazione è molto attiva e organizza, oltre a celebrazioni in occasione delle feste nazionali, anche corsi di lingua italiana e di religione islamica

Durante la festa sono stati premiati i bambini e i ragazzi che hanno passato il primo livello della scuola coranica.

È stato presentato anche il nuovo consiglio direttivo dell’Associazione e il nuovo presidente HOSSAIN BELAL (nella foto, secondo da sinistra).

