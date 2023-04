Home

Provincia

Isole

Elba

Elba: 3 denunciati per guida in stato di ebrezza, uno procedeva pericolosamente a zig zag

Elba

7 Aprile 2023

Elba: 3 denunciati per guida in stato di ebrezza, uno procedeva pericolosamente a zig zag

PORTOFERRAIO (Isola d’Elba, Livorno) 7 aprile 2023: Elba: 3 denunciati per guida in stato di ebrezza, uno procedeva pericolosamente a zig zag

Continuano incessanti i controlli serali e notturni effettuati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Portoferraio, al fine di garantire la sicurezza sulle strade dell’Isola d’Elba, anche in vista dell’approssimarsi delle festività pasquali.

Negli ultimi controlli, sono state 3 le persone fermate e denunciate per guida in stato di alterazione alcolica, prima tra le cause di incidenti, tutte con tassi alcolemici ben al di sopra del limite di Legge.

Perlustrando la S. P. che collega Portoferraio a Capoliveri, i Carabinieri del NORM hanno individuato un’auto che stava procedendo pericolosamente a zig-zag. Il conducente è stato immediatamente fermato e, sottoposto ad alcoltest, è risultato con un tasso alcolemico pari a 1,32 gr/l. Per lui è scattato l’immediato ritiro della patente e la denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’influenza dell’alcol.

A Portoferraio, nel corso dei controlli una donna 40enne di origini sudamericane è stata controllata alla guida di un’autovettura e sottoposta ad alcoltest. Le è stato riscontrato un tasso pari a 1,73 gr/l mentre ad un 53enne il tasso è risultato pari a 1,22 gr/l.

I controlli proseguiranno si tutta l’Isola, meta di molti turisti per le festività pasquali.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin