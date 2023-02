Home

Elba, 53enne originario di Milano trovato morto in uno scantinato

2 Febbraio 2023

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno) 2 febbraio 2023 – Elba, 53enne originario di Milano trovato morto in uno scantinato

Intorno alle ore 04. 00 di oggi, a Portoferraio è stato rinvenuto in uno scantinato adibito ad alloggio di fortuna, il corpo di un uomo senza vita.

Si tratta di un uomo 53enne originario di Milano e residente all’isola d’Elba da anni

Sul posto chiamati da un conoscente sono intervenuti i carabinieri ed il medico del 118 ma per l’uomo trovato riverso a terra ormai purtroppo non c’era più niente da fare. Il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Sulle circostanze del decesso indagano i carabinieri della locale stazione coadiuvati dai colleghi della scientifica di Firenze

Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa , “secondo una prima ricostruzione, non riporterebbe a una morte per causa naturale”.

