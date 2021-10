Home

Provincia

Isole

Elba

Elba: 68enne prova la sua moto da cross e cade, ricoverato in codice rosso

Elba

19 Ottobre 2021

Elba: 68enne prova la sua moto da cross e cade, ricoverato in codice rosso

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno) 19 ottobre 2021

L’incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle ore 9,30 in località Forno, nel Comune di Portoferraio

Un uomo di 68 anni stava effettuando delle prove per testate la sua moto da cross, presumibilmente in vista dell’Enduro Vintage Trophy in programma all’Elba tra il 20 e il 23 ottobre

Il motociclista, di nazionalità finlandese, si è provocato una brutta ferita alla testa in seguito ad una caduta mentre stava provando la sua moto

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Pubblica Assistenza Croce Verde di Portoferraio con a bordo il medico per prestare i primi soccorsi al motociclista.

Il paziente è stato trasferito in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale di Portoferraio per tutti gli accertamenti e le cure necessarie.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin