Home

Provincia

Isole

Elba

Elba, auto fuori strada, i vigili del fuoco liberano 2 persone

Elba

5 Giugno 2022

Elba, auto fuori strada, i vigili del fuoco liberano 2 persone

Isola d’Elba (Livorno) 5 giugno 2022

E’ in corso un intervento dei vigili del fuoco della sede elbana per un incidente stradale in località Mola (Comune di Porto Azzirro) .

Una vettura con 2 persone all’interno è uscita di strada, il personale dei vigili del fuoco ha provveduto a liberare gli occupanti e ad affidarli al personale sanitario sul posto

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin