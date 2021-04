Home

Provincia

Isole

Elba

Elba: bimbo positivo al covid, chiusa sezione “Lupetti” del nido d’infanzia “La Gabbianella”

Elba

14 Aprile 2021

Elba: bimbo positivo al covid, chiusa sezione “Lupetti” del nido d’infanzia “La Gabbianella”

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno)

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19 ( ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000) – NIDO D’INFANZIA “LA GABBIANELLA”

IL SINDACO

Visto l’art. 50 d.lgs. 28 agosto 2000 n.267, T.U.E.L.;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020;

Vista l’Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 che ha prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia; Rilevata la straordinaria necessità e urgenza di adottare specifiche misure di contenimento alla diffusione dell’epidemia da COVID-19;

Verificata la positività da Sars-Cov-2 di un bambino iscritto al nido d’infanzia comunale “La gabbianella”; Considerato che i necessari approfondimenti epidemiologici sono in corso,

ORDINA

LA CHIUSURA CAUTELARE DELLA SEZIONE “LUPETTI” DEL NIDO D’INFANZIA “LA GABBIANELLA” PER 3 GIORNI, DAL 14 AL 16 APRILE 2021, AL FINE DI COMPLETARE I NECESSARI APPROFONDIMENTI EPIDEMIOLOGICI.

DISPONE

la pubblicazione, con effetti erga omnes, sul sito istituzionale e all’Albo pretorio on line del Comune di Portoferraio. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

STABILISCE

la trasmissione immediata tramite PEC della presente ordinanza ai seguenti soggetti:

– Prefettura di Livorno e Ufficio staccato dell’Elba

– ASL di Portoferraio

– Provincia di Livorno

– Organi d’informazione locali.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin

Correlati