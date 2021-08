Home

Elba, cade dal gommone e si ferisce con l’elica

6 Agosto 2021

Livorno 6 agosto 2021

Brutto incidente all’isola d’Elba per un giovane

Nella tarda mattinata di oggi, in località Procchio nel Comune di Marciana, la capitaneria di porto di Portoferraio; è intervenuta in soccorso di un giovane belga che si è ferito ad una gamba con l’elica di un gommone, dopo essere caduto accidentalmente in acqua

La richiesta di soccorso in mare è arrivata alla Capitaneria di porto di Portoferraio che è intervenuta e ha allertato il personale del 118

L’emergenza è scattata alle ore 13,40 quando è pervenuta al numero per le emergenze in mare; 1530, della Capitaneria di porto di Portoferraio una chiamata che segnalava il ferimento di un giovane.

Gli uomini della capitaneria giunti sul posto con la motovedetta accertata la delicata situazione del ferito; ha scortato il gommone presso il pontile di Procchio dove il personale sanitario del 118 (La Croce Rossa)e il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Marciana Marina hanno provveduto a far a sbarcare pazienteper essere trasferito all’ospedale di Portoferraio

Dall’ospedale di Portoferraio il giovane è stato poi treasferito in codice giallo a Livorno nel reparto di ortopedia

La Capitaneria di porto di Portoferraio ha avviato un’inchiesta amministrativa per accertare dinamiche e modalità dell’incidente

