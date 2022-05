Home

Elba capitale del triathlon, al via la 12esima edizione dell’Iron Tour Road

Elba

19 Maggio 2022

Isola d’Elba (Livorno) 19 maggio 2022 – Elba capitale del triathlon, al via l’Iron Tour Road

Non si è ancora spenta l’eco del grande successo dell’Iron Tour Cross che l’Isola d’Elba torna a ospitare una grande prova a tappe di triathlon: la Spartacus Events propone da sabato la versione “on the road” dello stesso format e la sfida sta raccogliendo un successo di partecipazione mai visto. Ci sono atleti in gara che vengono da Inghilterra, Germania, Olanda, Austria, Svizzera per essere presenti sabato a Porto Azzurro, per la prima delle 5 gare previste con conclusione mercoledì 25 maggio.

Il format come detto è identico a quello visto con la Mtb a inizio mese, con la sola differenza (oltre alle distanze e all’uso della superleggera invece della mountain bike) che la prova su distanza olimpica è alla seconda tappa.

La prima, a Lacona di Capoliveri, è una sprint con partenza alle ore 10:30 per 750 metri di nuoto nella omonima baia, 20 km in bici e 5 km di corsa podistica.

Il giorno dopo Triathlon Olimpico di Porto Azzurro, con il via alle 10:00 per affrontare un km di nuoto, 39 in sella per un dislivello superiore ai 500 metri e infine 10 km a piedi.

La classifica a quel punto potrebbe essere già definita, ma ci saranno ancora tre sprint da affrontare: il lunedì 23 maggio a Portoferraio presso la Baia della Spiaggia dell’Enfola, martedì 24 alla Baia di Cavo di Rio e mercoledì 25 a Pareti, con le stesse distanze del sabato (in bici si andrà dai 18,5 ai 20 km) e partenza sempre alle 10:30.

Difficile fare pronostici, anche se Eleonora Peroncini, vincitrice dell’Iron Tour Cross vuole fare il bis come gli era riuscito lo scorso anno. Come avvenuto per la prova d’inizio mese, anche all’Iron Tour Road ci si potrà iscrivere anche a prove singole entro 5 giorni dal suo svolgimento. L’adrenalina all’Isola d’Elba è altissima, c’è sono da attendere il momento del via per 5 giorni di grande sport e spettacolo, con i patrocini delle amministrazioni comunali di Capoliveri, Porto Azzurro e Portoferraio.

