Elba, carambola di auto davanti alla chiesa di San Giovanni

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) –

Nella tarda mattinata di martedì 21 marzo, si è verificato un incidente stradale a Portoferraio che ha coinvolto tre auto. Alle 12:26, il numero unico per le emergenze ha ricevuto una chiamata che segnalava uno scontro frontale tra veicoli in via Provinciale SP26, di fronte alla chiesina di San Giovanni. Al loro arrivo sul posto, i soccorritori hanno trovato la situazione rappresentata nella foto: tre auto coinvolte, di cui una capovolta su un fianco e altre due di fronte al bivio della chiesina di San Giovanni, tutte rivolte in direzione di Porto Azzurro.

L’automedica del 118 di Portoferraio è intervenuta immediatamente sul luogo dell’incidente, accompagnata da due mezzi ordinari. I Vigili del fuoco e la Polizia Municipale sono stati anche allertati. Due persone con lesioni multiple sono state trasportate in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale di Portoferraio.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, sembra che; l’auto proveniente da una strada secondaria non abbia rispettato lo stop e abbia colpito le altre due auto che viaggiavano sulla strada principale. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’incidente