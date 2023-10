Home

Elba, denunciata una persona per incendio boschivo colposo

3 Ottobre 2023

Elba, denunciata una persona per incendio boschivo colposo

Isola d’Elba (Livorno) 3 ottobre 2023 – Elba, denunciata una persona per incendio boschivo colposo

Nella serata del 30 settembre scorso un vasto incendio nella località Vallebuia del comune di Campo nell’Elba ha interessato circa 5.000 mq di bassa macchia mediterranea. Una volta spento l’incendio grazie al personale dei vigili del fuoco e dell’unione di comuni montana Colline Metallifere, i militari del Nucleo Carabinieri Parco hanno ricercato il punto di innesco dell’incendio.

L’incendio si è originato da un abbruciamento di materiale vegetale nella proprietà di un 62enne della zona; i carabinieri anche hanno eseguito a suo carico un sequestro probatorio del materiale utilizzato per l’accensione del fuoco.

Al termine delle verifiche ed accertamenti svolti dai carabinieri della Stazione Parco di Marciana Marina, per l’uomo è scattata la denuncia all’A. G. di Livorno per incendio boschivo colposo aggravato per aver arrecato pericolo alle aree protette del Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

