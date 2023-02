Home

Elba, differite 4 persone per guida in stato di ebrezza

Elba

20 Febbraio 2023

Isola d’Elba (Livorno) 20 febbraio 2023

I Carabinieri del Comando Compagnia Carabinieri di Portoferraio, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, anche in orario serale e notturno, disposti dal Comando Provinciale di Livorno, coerentemente con le linee strategiche della Prefettura, hanno eseguito un servizio a largo raggio, con il coinvolgimento di tutti i Comandi Stazione dell’Isola e l’apporto del Nucleo Operativo e Radiomobile, finalizzato alla sicurezza stradale ed al controllo degli esercizi pubblici con particolare riguardo alla prevenzione e repressione dell’uso di droghe e dell’abuso di alcool, privilegiando le zone di aggregazione di giovani ed i centri storici dell’Elba.

I controlli sono stati proiettati al rispetto delle norme che disciplinano la circolazione stradale, al contrasto della cosiddetta “mala-movida”, alla repressione della guida sotto l’influenza dell’alcol, causa di incidenti stradali spesso con gravi conseguenze soprattutto per i giovani.

I Carabinieri di Portoferraio hanno controllato 90 persone, 71 veicoli e 12 esercizi commerciali. Accertate violazioni per guida senza patente, guida con veicolo sequestrato e guida in stato di ebrezza alcolica.

In particolare un uomo di origine romena è stato sorpreso alla guida del suo ciclomotore sebbene il mezzo fosse stato sottoposto a sequestro nel mese di gennaio u.s. ed a lui affidato per la sola custodia; i militari inoltre hanno verificato che l’uomo non aveva mai conseguito il “patentino”: per lui confisca del ciclomotore e multa per oltre 7mila euro.

Nel corso di alcuni posti di controllo effettuati nelle vicinanze di alcuni locali notturni, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Portoferraio hanno sottoposto al controllo con l’etilometro venti conducenti, 4 dei quali sorpresi con un tasso alcolemico ben oltre il limite – 1,05 gr/l, 1,15gr/l 1,34 gr/l; per uno di questi, sebbene neo patentato – per il quale la legge prescrive un tasso pari a 0 – l’etilometro ha riscontrato 0,93 gr/l.

Per tutti è scattato il ritiro immediato della patente di guida e la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni con particolare riguardo ai fine settimana.

