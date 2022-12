Home

Elba e Pianosa, Natale 2022 nei musi dell'arcipelago toscano, il ricco calendario di eventi

Elba

9 Dicembre 2022

Elba e Pianosa, Natale 2022 nei musi dell’arcipelago toscano, il ricco calendario di eventi

Natale 2022 nei musei dell'arcipelago toscano

Natale 2022 nei musei dell’arcipelago toscano

Aperture straordinarie musei arcipelago e calendario degli eventi

Anche quest’anno il Sistema Museale dell’Arcipelago Toscano, insieme a tutte le amministrazioni locali, ha organizzato, in occasione delle festività natalizie 2022, un calendario unico di eventi diffusi sul territorio e le aperture straordinarie dei musei isolani. Ecco il ricco calendario degli eventi

COMUNE DI PORTOFERRAIO

FORTE FALCONE e FORTEZZE MEDICEE

Orario di apertura: dal 1 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023: dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 16.30

Eventi :

“L’Espressionismo astratto di Italo Bolano”

Venerdì 9 dicembre ore 11.00

Visita guidata speciale alle opere ceramiche d’arte contemporanea realizzate dall’artista elbano Italo Bolano esposte presso il museo di Forte Falcone. A seguire laboratorio didattico rivolto a bambini e ragazzi finalizzato alla conoscenza e alla sperimentazione della pittura astratta in collaborazione con l’artista Belinda Biancotti.

Evento gratuito

Info e prenotazioni: Tel.: 0565/919844

Viste guidate

Venerdì 9 dicembre, venerdì 23 dicembre, martedì 3 gennaio, ore 14.00

Visite guidate alle Fortezze Medicee, ai bastioni del fronte d’attacco del Forte Falcone e al suo museo. Costo: 5 €

Info e prenotazioni: Tel.: 0565/919844

PINACOTECA FORESIANA

Orario di apertura: dal 1 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30.

Eventi :

“Natale alla Pinacoteca Foresiana”

Mercoledì 14 dicembre ore 16.00

Visita guidata per bambini e ragazzi alla Pinacoteca Foresiana, a seguire laboratorio finalizzato alla creazione di decorazioni e addobbi natalizi ispirati alle opere delle collezione Foresiana.

Evento gratuito

“La Foresiana è il mio museo”

Mercoledì 4 Gennaio ore 16.00 e sabato 7 gennaio, ore 16.00

Visite guidate speciali alla collezione Foresiana, alle quali seguiranno dei laboratori didattici creativi di inclusione sociale rivolti a bambini, ragazzi e a pubblici speciali durante i quali saranno realizzati disegni e dipinti ispirati alle opere della collezione in collaborazione con l’artista Belinda Biancotti.

Evento gratuito

Info e prenotazioni: Tel. 0565/919844

FORTE INGLESE

Eventi :

Visite guidate del Forte Inglese accompagnati da una Guida Parco

Sabato 3 dicembre, sabato 24 dicembre, sabato 7 gennaio

Costo: € 4.00

“Festoni di arbusti sempreverdi”

Sabato 10 dicembre

Creazione di festoni natalizi ecologici a partire da tralci di piante della macchia mediterranea. Un modo per decorare le nostre case in maniera sostenibile in vista delle festività. Costo: € 8.00

“Le birre dell’Arcipelago”

Sabato 17 dicembre

I produttori di birra dell’isola d’Elba ci accompagneranno nella degustazione spiegando come nascono queste bevande e come possono rispecchiare, nei diversi sapori, i caratteri delle nostre isole.Costo: € 8.00

Info e prenotazioni

info@parcoarcipelago.info

Tel.: +39.0565.908231

FORTEZZA DEL VOLTERRAIO

Date: 10, 18, 26, 31 dicembre – 2, 7, 29 gennaio

Raggiungi la vetta in autonomia percorrendo il sentiero 255/A, troverai la Guida Parco ad attenderti in Fortezza dalle ore 10.00 alle ore 15.00 per una visita guidata.

Non è necessario prenotare

Costo: € 8.00 e riduzioni

Info e prenotazioni

info@parcoarcipelago.info

Tel.: +39.0565.908231

VILLA ROMANA DELLE GROTTE

Durante il periodo invernale la Villa romana delle Grotte è aperta al pubblico su richiesta per visite didattiche, gruppi, o privati.

Info e prenotazioni: villadellegrotte@gmail.com

COMUNE DI CAPOLIVERI

MUSEO DELLA VECCHIA OFFICINA E MINIERE CALAMITA

Orario di apertura: dal 24 dicembre all’8 gennaio, dalle 10.00 alle 15.00

Eventi:

Visite guidate al Ginevro:

– 27 Dicembre: ore 10:30 livello +6, ore 12:30 livello -24;

– 29 Dicembre: ore 10:30 livello +6, ore 11:30 livello -24;

– 31 Dicembre: ore 10:30 livello +6, ore 12:30 livello -24;

– 1 Gennaio: ore 12:30 livello +6;

– 3 Gennaio: ore 10:30 livello +6, ore 12:30 livello -24;

– 5 Gennaio: ore 10:30 livello +6, ore 12:30 livello -24;

– 7 Gennaio: ore 10:30 livello +6, ore 12:30 livello -24;

Info: tel. +39 0565 935492; +39 393 9059583; + 39 393 8720018

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA

MUM MUSEO MINERALOGICO LUIGI CELLERI

Orario di apertura: dall’ 08 dicembre all’08 gennaio aperto tutti i giorni (escluso il 25 dicembre), dalle 14.00 alle 18.00

Eventi

“Le vie del granito – trekking”

Giovedì 8 dicembre e lunedì 2 gennaio, ore 9.30

Un percorso ad anello che dal borgo medievale di S.Piero conduce in alto verso il punto panoramico di “Pietra Murata” e prosegue poi scendendo in direzione dei siti archeologici delle “colonne romane” e “Sassi ritti”

Durata: 5 ore (pranzo al sacco); Difficoltà: medio facile; Lunghezza: km 7,5; Dislivello: 320 m

“Safari tormaline e granito – escursione con fuoristrada”

Venerdì 9 dicembre e domenica 8 gennaio, ore 9.30

Tour avventuroso a bordo di un mezzo dismesso dell’esercito italiano lungo un percorso transitabile che fiancheggia le vie del granito, con audio guida e soste per raggiungere a piedi punti di interesse archeologico (Il Sasso), paesaggistico (Castancoli) e mineralogico (cantiere Rosina).

Durata: 2 ore circa; Difficoltà: facile; Mezzo: Iveco VM

“ Escursione a Grotta d’Oggi – trekking”

Domenica 11 dicembre e lunedì 26 dicembre, ore 9.30

Dal 1800 questa valle è stata setacciata, studiata e scavata da collezionisti e ricercatori di tutto il mondo. Grotta d’Oggi è un tempio, un luogo sacro per tutti gli amanti dei minerali.

Percorso che si snoda all’interno della verde valle del Bovalico tra S.Piero e S.Ilario, con sosta in prossimità della trincea di scavo per l’osservazione e la raccolta di piccoli campioni.

Alla fine dell’escursione verrà effettuata una visita guidata al museo MUM.

Durata: 3 ore

“MUMLAB Laboratorio di Geologia per famiglie”

Giovedì 22 dicembre e mercoledì 4 gennaio

All’interno delle sale dedicate alla didattica del museo si svolgerà un laboratorio di geologia per ragazzi e famiglie.

Piccoli e divertenti esperimenti per riconoscere i metalli, imparare il loro uso e le loro proprietà.

“Monte Capanne – trekking”

Sabato 24 dicembre

Un trekking per veri appassionati!

Percorso ad anello; da Marciana, antico paese di origine romana, il sentiero ci conduce al monastero di S.Cerbone, importante testimonianza, insieme all’omonima grotta, dell’eremitismo cristiano del IV e V secolo. Continuando sullo stesso raggiungiamo la vetta dell’isola, punto più panoramico in assoluto.

Durata: 5 h; Difficoltà: impegnativo; Lunghezza: 10 km circa

“Anello Campo, S.Ilario, S. Piero – eBike”

Lunedì 27 dicembre

Escursione in Ebike con percorso ad anello. Dallo splendido lungomare di Marina di Campo ci colleghiamo attraverso sterrati allo stradone che porta a Solane e quindi al Borgo di S.Ilario; dopo una visita del piccolo gioiello medievale, continuiamo sulla strada di M.Perone deviando verso il “Castagnone” fino alla spettacolare “Pietra Murata”; scendiamo quindi a S.Piero, per una visita del borgo e del museo MUM. Ritorno a Campo.

Durata: 4 ore circa; Difficoltà: medio/facile; Lunghezza: 14 km

“Anello di Calamita – eBike”

Sabato 7 gennaio

Escursione estremamente panoramica, partenza e ritorno a Capoliveri, interamente lungo costa.

Si tratta dell’anello medio, a circa 150/170 mt, che consente di effettuare il periplo del promontorio di Calamita. Il percorso si svolge in una delle aree dell’isola più ricche sotto il profilo geomineralogico e storico antropologico.

Durata: 5 ore (comprensive di soste, deviazioni e spiegazioni); Difficoltà: facile; Lunghezza: 25 km (comprensiva di deviazioni)

Eventi gratuiti

Prenotazione obbligatoria: tel. 393 804 0990; info@museomum.it; info@pelagos.it

ISOLA DI PIANOSA

Anche in inverno è possibile visitare Pianosa! Contatta la compagnia di navigazione Aquavision (0565 976022) per conoscere le date in cui il collegamento marittimo è attivo, a bordo troverai la Guida Parco con la quale potrai prenotare diverse attività da pagare in loco: trekking, mountain bike, visita del paese con Catacombe, Museo delle Scienze e Casa dell’Agronomo.

COMUNE DI RIO

MUSEO ARCHEOLOGICO DEL DISTRETTO MINERARIO

Orario di apertura: dal 18 dicembre al 6 gennaio (chiuso il 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio) dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00

Eventi:

“Natura naturata”

Domenica 18 dicembre, ore 17.00

Inaugurazione della mostra “Natura naturata” di Paolo Damiani in esposizione fino al 6 Gennaio.

“Fiabe al Museo”

Giovedì 22 dicembre, ore 17.00

Lettura della fiaba “L’Albero perfetto” e laboratorio per bambini con Sara Pacini

“Folko & Venturini”

Venerdì 30 dicembre, ore 17.00

Concerto di fine anno al museo

“Caccia al tesoro delle feste”

Mercoledì 4 gennaio, ore 17.00

Attività per famiglie

Ingresso e partecipazione agli eventi gratuiti

Info: archeologico@parcominelba.it

COMUNE DI MARCIANA

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO

Orario di apertura:

23,24,27,28,29,30,31 dicembre 2022 e dal 2 al 7 gennaio 2023, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

