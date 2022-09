Home

Provincia

Isole

Elba

Elba, Forza Italia: “Sanità, chiusura tribunale, trasporti e tasse sono il fallimento della sinistra su questo territorio”

Elba

19 Settembre 2022

Elba, Forza Italia: “Sanità, chiusura tribunale, trasporti e tasse sono il fallimento della sinistra su questo territorio”

Idola d’Elba (Livorno) 19 febbraio 2022 – Elba, Forza Italia: ” Sanità, chiusura tribunale, trasporti e tasse sono il “fallimento” della sinistra su questo territorio”

Un incontro franco, concreto, mai retorico. Un dibattito denso di contenuti e di proposte. Di stimoli per migliorare la qualità della vita in uno dei più incantevoli angoli della Toscana.

I candidati di Forza Italia alle prossime elezioni Deborah Bergamini, deputata e Sottosegretario di Stato ai rapporti col Parlamento,, i senatori Massimo Mallegni e Roberto Berardi e la candidata al collegio uninominale di Livorno, Chiara Tenerini, hanno partecipato ad un incontro pubblico con i cittadini elbani organizzato dagli esponenti locali di Forza Italia.

I problemi principali emersi durante il confronto riguardano i trasporti, ancora troppo deficitari per la terza isola d’Italia, la sanità, le tasse e la programmata chiusura del tribunale dell’isola.

Disagi da affrontare immediatamente per gli oltre trentamila residenti elbani, e per evitare lo spopolamento dell’isola.

“Questo voto è fondamentale per il nostro Paese – hanno ricordato i candidati di Forza Italia – I disservizi; le tasse altissime; la disattenzione per la cultura e il turismo dimostrate dalla sinistra in questa regione e in questo territorio si possono sconfiggere solo mandando al governo il centrodestra.

E scegliendo Forza Italia in particolar modo, perché noi, da sempre, siamo il partito degli imprenditori, degli artigiani, dei liberi professionisti. Ma siamo anche quelli che, come partito membro del Partito Popolare Europeo; hanno le maggiori possibilità di incidere sulle scelte che la Commissione Europea dovrà fare nei prossimi mesi per ridurre il costo dell’energia ed arrivare all’autosufficienza.

L’esito delle prossime elezioni potrà essere un viatico per cambiare poi le amministrazioni comunali, da sempre di colore rosso, nel 2023, nel 2024 ed infine conquistare anche la Regione nel 2025.”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin