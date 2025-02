Elba, Giani: subito stato di emergenza

Home

14 Febbraio 2025

A seguito del nubifragio che ha colpito Portoferraio e altri comuni dell’Isola d’Elba, dove tuttora il Sistema di protezione civile regionale e i vigili del fuoco sono al lavoro per assistere la popolazione, “verrà a breve emanata un’ordinanza – dichiara il presidente Giani – con la dichiarazione di emergenza e calamità naturale regionale e richiesta al governo di analogo provvedimento a livello nazionale per l’Isola d’Elba, segnatamente riguardo il comune di Portoferraio e tutti gli altri comuni nei quali verificheremo l’esistenza dei presupposti per estendere immediatamente le misure emergenziali”.