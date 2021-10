Home

Elba: Incendio in località San Piero, intervenuti due elicotteri ed un canadair (Video)

16 Ottobre 2021

Isola d’Elba (Livorno) 16 ottobre 2021

Dalle 11 di questa mattina è in corso un incendio boschivo all’isola d’Elba in località San Piero (Castancoli, Campo nell’Elba), in una zona impervia e di difficile accesso, già percorsa in passato da incendi importanti.

Le fiamme spinte dal vento stanno interessando una vasta porzione di vegetazione a macchia mediterranea. .

Al lavoro i vigili del fuoco di Portoferraio, i vigili volontari di Campo nell’Elba e elicottero VF Drago53 a protezione delle abitazioni che potrebbero essere interessate dall’incendio.

A terra sono impegnate anche 4 squadre di volontariato antincendio, 2 direttori operazioni del sistema regionale antincendio

Oltre all’elicottero dei vigili del fuoco è arrivato anche regionale per dare supporto nel contenimento delle fiamme e un canadair

Al momento le operazioni sono in fase di spegnimento

