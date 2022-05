Home

Elba

11 Maggio 2022

Elba, iniziate le operazioni di svuotamento della cisterna di Gpl uscita di strada

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) 10 maggio 2022

E’ in corso un intervento dei vigili del Fuoco a Portoferraio, lungo strada provinciale per Bagnata

Intorno alle ore 16 di ieri pomeriggio, un camion cisterna contenente circa 4000 lt di gas GPL è uscita di strada a Portoferraio, lungo strada provinciale per Bagnata

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo ancorandolo provvisoriamente, in attesa dell’intervento del personale specializzato per i travasi dal comando vigili del fuoco di Milano

Nella tarda serata di oggi sono iniziate le operazioni di travaso del prodotto che presumibilmente porteranno nella prossima mattina alla rimozione del mezzo in sicurezza

