Home

Provincia

Isole

Elba

Elba, intensificati i controlli dei carabinieri. Sequestrati due auto ed uno scooter

Elba

7 Maggio 2023

Elba, intensificati i controlli dei carabinieri. Sequestrati due auto ed uno scooter

Isola d’Elba (Livorno) 7 maggio 2023

208 persone identificate, 138 veicoli controllati, 8 contravvenzioni per varie violazioni di norme del codice della strada, 2 autovetture ed uno scooter sequestrati. Questo il bilancio delle attività di controllo delle 6 Stazioni elbane della Compagnia Carabinieri di Portoferraio, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposta dal Comando Provinciale di Livorno con l’approssimarsi della stagione estiva, in linea con le direttive della Prefettura.

L’obiettivo è incrementare l’attività preventiva ed i servizi di prossimità per accrescere la percezione di sicurezza nei turisti e nella cittadinanza, con un occhio di riguardo anche per coloro che risiedono nelle zone più remote dell’isola.

I Comandi territoriali dell’Arma hanno dispiegato un consistente numero di uomini e mezzi, intensificando i controlli nei punti ritenuti più strategici e nevralgici. Non solo circolazione stradale ma controlli anche sulle spiagge, presso lo scalo portuale di Portoferraio e le stazioni degli autobus, nonché presso l’aeroporto de “La Pila” dove sono state identificate 25 persone in partenza per la terraferma, attività che mirano altresì a prevenire i reati predatori.

Intensificati anche i controlli nei confronti dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale ed alle misure di prevenzione.

Le verifiche su strada hanno condotto al sequestro di un’autovettura e di uno scooter privi di copertura assicurativa, condotti rispettivamente da una 33enne elbana e un 50enne campano, mentre una seconda auto è stata sequestrata ad una giovane elbana sorpresa ad effettuare un sorpasso pericoloso. Tre i sorpresi alla guida di auto senza patente, un 66enne e ad un 33enne elbani ed un 45enne campano mentre un 29enne elbano è stato sanzionato perché guidava la propria auto senza la prevista revisione periodica.

La massiccia attività posta in essere dagli uomini e dalle donne delle Stazioni Carabinieri di Portoferraio, Campo Elba, Capoliveri, Marciana Marina, Porto Azzurro e Rio si traduce in un capillare controllo del territorio, sia in termini preventivi che repressivi, oltre ad assicurare il presidio e la vicinanza ai cittadini e ai numerosi turisti che hanno già raggiunto l’isola

Gli stessi controlli saranno attivati nei prossimi giorni, assicurando sempre una pronta risposta a eventuali chiamate provenienti dal Numero Unico d’Emergenza “112”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin