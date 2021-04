Home

Sport

Elba: Iron Cross Tour, inizio con la Marsigliese. E’ francese la leadership dopo la prima giornata

Sport

24 Aprile 2021

Elba: Iron Cross Tour, inizio con la Marsigliese. E’ francese la leadership dopo la prima giornata

Elba (Livorno) 23 aprile 2021

E’ francese la leadership dopo la prima giornata dell’Iron Cross Tour a Capoliveri (LI), la gara a tappe di Triathlon Mtb che andrà avanti fino a mercoledì 28 arile.

Primo giorno di gara e subito grande spettacolo, con 100 atleti al traguardo in un territorio che ha confermato di essere ideale per la multidisciplina e in grado di regalare scorci paesaggistici eccezionali.

I concorrenti dovevano affrontare inizialmente una frazione di nuoto di 1 km nella quale è emerso con buon vantaggio Michele Bonacina (Valdigne Triathlon) che però al cambio veniva ripreso dal francese Maxim Chano (Sai Frecce Bianche).

La frazione in bici di 24,5 km non risultava decisiva, a differenza di quella di corsa di 8,5 km dove il transalpino si esaltava fino a chiudere la sua tripla fatica in 1h56’17” con 1’47” su Bonacina e 4’01” su Federico Spinazzé (Silca Ultralite).

Evoluzione più fluida nella gara femminile dov’era attesissima l’ex campionessa mondiale della specialità Eleonora Peroncini (Valdigne Triathlon) che però ha trovato pane per i suoi denti di fronte alla campionessa iridata in carica di winter triathlon Sandra Mairhofer (Granbike Triathlon), che ha fatto subito il vuoto nel nuoto incrementando poi nelle successive frazioni. 2h14’23” il suo tempo finale, con la Peroncini che ha chiuso a 3’07”, mentre Marta Menditto (Sai Frecce Bianche) ha accusato ben 13’09” assicurandosi la terza piazza.

Una giornata di grande sport che ha dimostrato come nell’isola toscana sia possibile allestire eventi sportivi di rilievo anche in questo periodo, grazie soprattutto all’appoggio dell’Amministrazione Comunale di Capoliveri e con il necessario sostegno degli sponsor locali (Vini Arrighi, Bruneri, Perle dell’Elba, Acqua dell’Elba).

Domenica seconda prova, al Lido di Capoliveri, con una frazione di nuoto di 750 metri consistente nel doppio giro della Baia di Lido, poi 15 km di Mtb e 5 km di corsa. La battaglia per la vittoria è appena iniziata.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin