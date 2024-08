Home

Provincia

Isole

Elba

Elba isola musicale d’Europa, Giani: “Rassegna unica nel suo genere”

Elba

27 Agosto 2024

Elba isola musicale d’Europa, Giani: “Rassegna unica nel suo genere”

– Isola d’Elba( Livorno) 27 agosto 2024 – Elba isola musicale d’Europa, Giani: “Rassegna unica nel suo genere”

“Anche quest’anno darà lustro alla Toscana ponendo al centro della scena musicale internazionale l’isola d’Elba.

Questo è un Festival pensato, fin dall’inizio, per inserirsi nel contesto ambientale e storico dell’arcipelago toscano. L’impegno degli organizzatori è a favore della sostenibilità ambientale e in armonia con il territorio.

Il Festival non intende valorizzare solo la musica, ma anche la natura e l’arte, le ville, i giardini, l’intera isola d’Elba e più in generale l’arcipelago. In tanti anni si è creato un rapporto importante tra il pubblico e gli artisti ospiti.

All’Elba, come di consueto, giungeranno anche in quest’occasione musicisti da molti Paesi del mondo Come sempre entreranno in sintonia con l’ambiente e con il pubblico, componenti essenziali di questa rassegna musicale unica nel suo genere in Italia”.

E’ quanto afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nel giorno della presentazione a Palazzo Sacrati Strozzi, di Elba isola musicale d’Europa; il festival internazionale giunto alla 28esima edizione che si svolgerà a Portoferraio e in altri centri elbani dal 30 agosto al 14 settembre.

All’incontro con i giornalisti, assieme al direttore artistico del Festival, George Edelman, hanno partecipato; i musicisti Andrea Zucco ed Amerigo Bernardi della Elba festival orchestra e il responsabile della comunicazione della rassegna Roberto Valentino.