22 Giugno 2021

Elba, Marciana Marina diventa villaggio della vela

Dal 24 al 27 giugno Marciana Marina ospiterà il Villaggio della Vela, l’evento organizzato dal CVMM e dalla ProLoco e dedicato alla vela e agli amanti del mare

Livorno 22 giugno 2021

Se siete appassionati di vela e amanti del mare non potete perdere l’evento organizzato dal CVMM e dalla ProLoco di Marciana dal 24 al 27 giugno 2021. Si tratta del Villaggio della Vela, un evento dedicato a tutti, di tutte le età, sportivi e non, che si terrà a Marciana Marina in occasione del 9°Rendez-Vous degli Swan S&S, di nuovo all’Elba dopo cinque anni e ospiti del CVMM.

Il nome non deve trarre in inganno:

non di solo vela si parlerà durante l’evento anche se sarà ovviamente l’argomento principale.

Il programma dei quattro giorni è ricco di eventi dalla mattina alla sera:

le mattine saranno dedicate agli sport acquatici e grazie al CVMM e all’Elba Diving sarà possibile seguire corsi gratuiti di iniziazione allla vela e alla subacquea.

Da non perdere la partenza giornaliera della regata dei ‘Cigni’, gli splendidi Swan progettati da Stephens e Sparkman.

Nel pomeriggio si terranno stage di vela e incontri per commentare le regate Swan con la partecipazione del giornalista specializzato Giacomo Giulietti.

Sarà ospite della manifestazione Tommaso Chieffi, grande velista internazionale, che metterà a disposizione dei partecipanti tutta la sua esperienza.

Ma non è ancora finita la giornata:

la sera sul palco in Piazza della Vittoria ci saranno letture teatralizzate per tutte le età. Una imperdibile visita viruale di Pianosa con il contributo del Parco Nazionale Arcipelago Toscano e una serata dedicata agli Swan con immagini, testimonianze e racconti.

La manifestazione si svolgerà in tutta sicurezza seguendo tutte le regole imposte dall’emergenza sanitaria; misurazione della temperatura, tamponi e naturalmente mascherina.

Marciana Marina sarà lieta di accogliervi non solo con la sua bellezza ma anche con tutte le sue strutture dove potrete soggiornare, assaggiare le prelibatezze elbane e acquistare oggetti unici.

