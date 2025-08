Home

Provincia

Isole

Elba

Elba, Nas riscontrano carenze igienico sanitarie in due esercizi di somministrazione cibi e bevande

Elba

2 Agosto 2025

Elba, Nas riscontrano carenze igienico sanitarie in due esercizi di somministrazione cibi e bevande

Isola d’Elba (Livorno) 3 luglio 2025 Elba, Nas riscontrano carenze igienico sanitarie in due esercizi di somministrazione cibi e bevande

Nell’ambito della campagna dei Carabinieri sulla sicurezza degli alimenti, i militari del NAS – Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, coadiuvato da personale dell’Asl Toscana Nord Ovest competente per territorio, hanno eseguito diverse ispezioni all’interno di esercizi di somministrazione di cibi e bevande sull’Isola d’Elba, in ottemperanza alla strategia operativa denominata “Estate tranquilla 2025 – Ristorazione presso stazioni ferroviarie, aeroporti e porti”.

In esito ad un controllo presso un esercizio commerciale autorizzato alla somministrazione di alimenti per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica, i Carabinieri hanno accertato che i locali cucina e magazzino erano tenuti in precarie condizioni igienico-sanitarie per la presenza diffusa di infestanti in vari punti della pavimentazione e sotto le attrezzature, circostanza che ha richiesto un provvedimento di immediata sospensione dell’attività di preparazione e somministrazione alimenti, sino a quando le criticità riscontrate non saranno sanate. Il titolare, un uomo sulla cinquantina, è stato segnalato alle autorità competenti, secondo la vigente normativa di settore.

Criticità simili sono state riscontrate anche in un altro analogo esercizio, dove il titolare ultracinquantenne è stato sanzionato e segnalato poiché nei locali interessati è stato riscontrato sporco pregresso e rimanenze di precedenti lavorazioni non rimosse sugli impianti, attrezzature e su tutta la pavimentazione. I controlli proseguiranno, non solo all’Elba, ma su tutto il territorio provinciale in prioritaria tutela della sicurezza alimentare dei numerosi turisti che in questo periodo popolano le località di vacanza della provincia

Elba, Nas riscontrano carenze igienico sanitarie in due esercizi di somministrazione cibi e bevande