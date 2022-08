Home

Elba: paura al ristorante, bambina cade dal seggiolone

28 Agosto 2022

Portoferraio (Elba, Livorno) 28 agosto 2022 – Elba: paura al ristorante, bambina cade dal seggiolone

Attimi di paura intorno alle 14 di oggi pomeriggio. Mentre era a pranzo con i genitori in un ristorante nella zona di via Garibaldi a Portoferraio, una bambina di tre anni è improvvisamente caduta dal seggiolone cadendo a terra

La piccola è stata soccorsa dall’automedica del 118 e dai volontari della Pubblica Assistenza SS. Sacramento.

Fortunatamente la bimba nonostante il forte urto è rimasta comunque in stato di coscienza ed è stata trasferita in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Portoferraio, per gli esami e le cure dettate dal trauma subito

