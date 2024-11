Home

Elba: positivi all’alcoltest, denunciati due automobilisti

19 Novembre 2024

Portoferraio (Isola d'Elba, Livorno) 19 novembre

Proseguono i controlli del territorio dei carabinieri della Compagnia di Portoferraio, anche in orario serale e notturno, per il contrasto al consumo di droghe ed all’abuso di alcool in chiave di sicurezza stradale.

I militari dell’Aliquota Radiomobile di Portoferraio hanno infatti effettuato diversi controlli sulle principali arterie stradali elbane ad utenti della strada per accertare l’eventuale abuso di alcolici e l’assunzione di stupefacenti.

In particolare, nel corso dei suddetti controlli, effettuati a Portoferraio, sono state ritirate due patenti ad altrettanti automobilisti, sorpresi alla guida di autovetture con un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Il primo ad essere sanzionato è stato un uomo sulla sessantina, fermato con un tasso alcolemico di 1,16 g/l.

Per l’altro, un giovane intorno alla ventina, l’etilometro in dotazione all’equipaggio ha riscontrato un valore di alcol nel sangue di 1,60 g/l. Al giovane sono state elevante anche altre sanzioni amministrative, per un importo complessivo di 1000 euro, per violazioni inerenti anche l’uso del telefonino e la velocità pericolosa.

Ad entrambi è stata ritirata immediatamente la patente, oltre alla denuncia penale all’AG di Livorno. Le autovetture sono state affidate a terze persone idonee alla guida.

L’attività di contrasto all’assunzione di droghe e all’abuso di alcool è volta a garantire la sicurezza stradale, in quanto tali condotte illecite costituiscono un preminente fattore di rischio sia per l’interessato che per altri ignari utenti della strada e proseguiranno su tutto il territorio provinciale.