Elba senza sportello INPS, FI porta in regione la richiesta di riapertura

22 Maggio 2021

Sportello Inps: “Occorre fare presto, l’Isola d’Elba marita rispetto”

Livorno 22 maggio 2021

Elba, Forza Italia porta in regione la richiesta di riapertura dello sportello INPS

“Lo sportello INPS dell’ Isola d’Elba deve essere riaperto con rapidità e solerzia, al fine di garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.”

Forza Italia, con il suo Capogruppo in Regione Toscana Marco Stella, ha presentato un’ interrogazione in Regione.

Il coordinatore provinciale Tenerini, insieme al coordinatore locale Bertucci sottolineano che occorre fare presto: “L’utilità dell’ ufficio INPS di Portoferraio non può e non deve essere messa in discussione, è un punto di riferimento per migliaia di cittadini, la soppressione creerebbe enormi disagi, soprattutto per i residenti più anziani, ai quali verrebbe negata la possibilità di usufruire con la dovuta comodità di servizi essenziali.

In caso di chiusura definitiva i cittadini elbani si vedrebbero costretti a recarsi presso una patronato o un Caf o, addirittura a dover prendere il traghetto per recarsi a Piombino o Livorno, per usufruire di questi servizi.

“Per questo – proseguono gli esponenti azzurri; – abbiamo inviato numerose istanze al Sindaco di Portoferraio, in qualità di Presidente della Conferenza dei Sindaci, di farsi portavoce presso il Ministero del Lavoro per una veloce riapertura dell’Ufficio, oltre che contattare direttamente l’ INPS, per il momento si sono rivelate vane.”

Marco Stella

Capogruppo in Consiglio Regionale Toscana – Forza Italia

Chiara Tenerini

Coordinatore provinciale Livorno e responsabile dipartimenti Toscana – Forza Italia

Adalberto Bertucci

Coordinamento Isola d’Elba Forza Italia

