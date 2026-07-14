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Elba, spettacolo alla Biodola: ancorati tre super yacht. Ecco chi sono i proprietari

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14 Luglio 2026

Elba, spettacolo alla Biodola: ancorati tre super yacht. Ecco chi sono i proprietari

Biodola (isola d’Elba, Livorno) 14 luglio 2026 Elba, spettacolo alla Biodola: ancorati tre super yacht. Ecco chi sono i proprietari

L’isola d’Elba si conferma una delle mete più esclusive del Mediterraneo, non soltanto per le sue spiagge, il mare cristallino e i paesaggi mozzafiato, ma anche per la presenza dei grandi yacht dei miliardari che ogni estate scelgono le sue acque per una sosta durante le crociere nel Tirreno.

In questi giorni, nella rada della Biodola, l’attenzione di residenti e turisti è stata catturata da tre autentici giganti del mare: Infinity, Intrepid e Vava II, imbarcazioni riconducibili a due tra gli imprenditori più facoltosi al mondo, i cui patrimoni complessivi superano i 29 miliardi di dollari secondo le stime di Forbes.

Il protagonista assoluto è Infinity, con i suoi 117 metri di lunghezza, uno dei più grandi yacht privati esistenti. L’imbarcazione appartiene all’imprenditore statunitense Eric Smidt, fondatore e proprietario della catena Harbor Freight Tools, il cui patrimonio è stimato da Forbes in circa 17,9 miliardi di dollari.

Costruito per offrire ogni tipo di comfort, Infinity avrebbe un valore vicino ai 300 milioni di dollari e dispone di piscine, centro benessere, palestra, cinema, numerose suite di lusso e di un equipaggio composto da oltre quaranta persone.

Ad accompagnarlo nelle acque dell’Elba c’è Intrepid, yacht di supporto lungo 69 metri, anch’esso riconducibile a Smidt. Si tratta di una nave progettata per trasportare mezzi di servizio, tender, moto d’acqua, attrezzature tecniche e un elicottero, protagonista in questi giorni di alcune spettacolari operazioni di decollo e atterraggio osservate dalla spiaggia della Biodola. Il suo valore stimato si aggira tra i 35 e i 40 milioni di dollari.

Completa il suggestivo scenario Vava II, elegante yacht di quasi 97 metri appartenente all’imprenditore e velista svizzero Ernesto Bertarelli, noto anche per essere stato il patron di Alinghi, l’imbarcazione che conquistò la Coppa America. Secondo Forbes, Bertarelli dispone di un patrimonio stimato in circa 11,5 miliardi di dollari.

Vava II, il cui valore supera i 150 milioni di dollari, si distingue per il design sportivo, l’ampio beach club di poppa, la piscina e la presenza di un ponte di atterraggio per elicotteri, elementi che ne fanno uno degli yacht più prestigiosi della flotta privata mondiale.

Anche quest’estate, dunque, l’Elba si conferma una delle destinazioni preferite dai grandi yacht internazionali, offrendo uno spettacolo che ogni anno richiama la curiosità di appassionati, fotografi e turisti, attratti dalla possibilità di osservare da vicino alcune delle imbarcazioni più esclusive del pianeta.

(Le foto sono state concesse da Ezio Cairoli)