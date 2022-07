Home

Elba, superata la carenza di autisti, tornano regolari le corse dei bus

Elba

26 Luglio 2022

Coperto il fabbisogno straordinario di conducenti grazie all’offerta da parte di At dell’alloggio gratuito

ISOLA D’ELBA (LIVORNO), 26 LUGLIO 2022

È stata totalmente coperta la carenza di autisti per il Trasporto pubblico locale sull’Isola d’Elba determinato dalla difficolta di Autolinee Toscane a reperire conducenti disposti a trasferirsi sull’isola per lavorare durante il periodo estivo nonostante l’offerta di mettere a disposizione anche l’alloggio.

Uno sforzo straordinario per consentire l’iniziativa “Elba Pass- Proteggi l’Isola, Scegli l’autobus”

Questa azione studiata e programmata d’intesa con; il Comune di Portoferraio e le altre amministrazioni comunali dell’isola, mira a; ridurre l’uso dei mezzi privati ampliando corse e servizi dei bus pubblici all’Elba.

Autolinee Toscane, il gestore regionale del Tpl su gomma in Toscana dallo scorso 1° novembre 2021, annuncia di

aver completato il fabbisogno di personale conducente necessario a svolgere i servizi aggiuntivi dei bus all’Eba.

Nelle giornate del 22-23 luglio, sono stati reperiti gli ultimi conducenti necessari a completare l’organico aggiuntivo

Con i 10 conducenti aggiuntivi ora è possibile svolgere i servizi aggiuntivi sull’isola.

Autolinee Toscane aveva iniziato da tempo la ricerca di personale disposto a trasferirsi sull’isola per lavorare durante il periodo estivo. L’azienda però ha incontrato numerose difficoltà; tanto da decidere di proporre agli autisti disponibili una offerta che prevedesse oltre al salario (mediamente un neoassunto di AT guadagna sui 1400 euro netti al mese) anche l’alloggio.

A tal fine AT ha stretto intese con gli albergatori dell’Elba per trovare soluzioni abitative immediate e contingenti e con il Comune di Portoferraio, che si è mostrato immediatamente consapevole del problema riguardante gli alloggi sull’isola, con cui ha individuato una possibile soluzione strutturale per rispondere alle esigenze abitative per autisti per le prossime stagioni estive.

