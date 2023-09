Home

Elba: trovato con monopattino rubato, denunciato 19enne

20 Settembre 2023

Isola d’Elba (Livorno) 20 settembre 2023

I Carabinieri della Stazione di Campo Elba hanno denunciato per ricettazione di un monopattino un 19enne originario di Campo nell’Elba.

Una pattuglia della citata Stazione, impiegata nel controllo del territorio ed in attività di prevenzione dei reati contro il patrimonio, ha notato un giovane in possesso di un monopattino di cospicuo valore ed ha proceduto ad un controllo anche perché pochi giorni prima era stato segnalato il furto di uno simile da una barca ormeggiata nel porto di Marina di Campo; all’esplicita domanda dei militari, il giovane non ha saputo fornire giustificazione sul possesso del veicolo elettrico. I carabinieri hanno approfondito gli accertamenti appurando che il velocipede era effettivamente quello oggetto di ricerche.

Il 19enne è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per ricettazione. La refurtiva, del valore di diverse centinaia di euro, è stata recuperata e sarà restituita al legittimo proprietario. L’invito dell’Arma è quello di segnalare sempre ed il prima possibile ogni evento di interesse anche solo potenziale in modo da garantire un pronto e risolutivo intervento e proseguire sul solco della proficua sinergia tra il costante presidio del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Portoferraio e le segnalazioni dei cittadini.

