Elba: trovato in possesso di mezzo chilo di droga, arrestato

30 Marzo 2023

ISOLA D’ELBA. TROVATO IN POSSESSO DI MEZZO ETTO DI COCAINA E BILANCINO: ARRESTATO E PORTATO IN CARCERE. DALL’INIZIO DELL’ANNO IN TUTTA LA PROVINCIA SEQUESTRATI 190 KG. DI DROGA, CON 7 ARRESTI E 33 DENUNCE.

Portoferraio (isola d’Elba) 30 marzo 2023

Oltre alle attività di polizia economico-finanziaria, sulla base delle direttive del Comando Provinciale di Livorno i finanzieri dei Reparti presenti in provincia proseguono incessante anche la lotta agli stupefacenti.

Questa volta è la Compagnia di Portoferraio a piazzare un colpo anche sull’isola d’Elba: trovato in possesso di mezzo etto di cocaina e un bilancino, un uomo è stato tratto in arresto e portato in carcere. Proprio sull’Isola già la scorsa estate le Fiamme Gialle avevano dato esecuzione a 5 ordinanze cautelari nei confronti di altrettanti soggetti per reati legati agli stupefacenti.

Costante è comunque l’attività antidroga in tutta la provincia, sia finalizzata al minuto spaccio sia ai grossi traffici, come testimoniano questi risultati realizzati dall’inizio del corrente anno:

arresti: 7;

denunce: 33;

segnalazioni alle Prefetture: 45;

sequestri: 190 kg. in totale (tra cocaina e hashish);

patenti ritirate: 12.

Molto apprezzata, sia dai genitori che dai docenti/dirigenti scolastici, è anche la periodica e sistematica attività di prevenzione davanti le scuole, per proteggere e tutelare i più giovani.

Nei servizi in argomento sono impiegati diuturnamente decine di donne e uomini del Gruppo Livorno e dei reparti territoriali dislocati a Portoferraio, Piombino, Cecina e Castiglioncello, con il fondamentale apporto dei “baschi verdi” e delle unità cinofile.

