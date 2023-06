Home

27 Giugno 2023

Elba vela: al via il 10° S&S Swan rendez-vous

La flotta internazionale dei “cigni finlandesi” si sta radunando sulle banchine del porto di Marciana Marina

Marciana Marina,(isola d’Elba, Livorno) 26 giugno 2023 – Elba vela: al via il 10° S&S Swan rendez-vous

E’ tutto pronto al Circolo della Vela Marciana Marina per lo svolgimento del 10° S&S Swan Rendez-vous, la manifestazione riservata agli yacht progettati dallo studio newyorchese Sparkman & Stephens.

Una flotta internazionale di 45 imbarcazioni – in rappresentanza di Italia, Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Germania, Finlandia, Svizzera, Inghilterra, Australia, Nuova Zelanda, USA, Brasile – sarà in mare dal 28 giugno al 1 luglio per dare vita a un evento non solo sportivo, ma anche di un momento d’incontro di armatori che hanno un grande amore per le loro barche, le migliori mai prodotte in serie. E irripetibili.

Questo il programma:

Mercoledì 28 giugno 2023

completamento registrazioni e cocktail di benvenuto presso la Piazza Bonanno dove sarà allestito il Regatta Village con la preziosa collaborazione di Nautor Swan, ClubSwan Racing e del loro team

Giovedì 29 giugno 2023

regate per le quattro classi in gara su percorso a crociera: Classic Class, imbarcazioni di lunghezza uguale o inferiore a 44′; Classic Class, imbarcazioni di lunghezza uguale o maggiore a 47′; Vele bianche comprese fra 36 e 76′, Racing Class, imbarcazioni comprese fra 36 e 76′

Venerdì 30 giugno 2023

regate per le quattro classi in gara su percorso a crociera

Sabato 1 luglio 2023

regate per le quattro classi in gara su percorso a crociera; premiazione e Dinner Party presso lo Sporting Club Marciana Marina

Domenica 2 luglio 2023

Bye bye Day!

Chi volesse seguire l’evento in remoto potrà farlo grazie al servizio tracker Metasail: www.metasails.it

La decima edizione dello S&S Swan Rendez vous avrà anche un’importante valenza per quanto riguarda il sociale: il CVMM devolverà 20€ della quota di iscrizione di ogni imbaracazione partecipante all’Associazione Abbracciamoli onlus, Associazione no profit che lega lo sport alla cura della leucemia infantile e che da diversi anni ha anche legato il suo nome al sodalizio velico elbano.

Inoltre l’armatore Vincenzo Onorato sarà in regata con il suo Swan 38 Mascalzone Latino con un equiupaggio formato dai ragazzi dell Scuola Vela Mascalzone Latino di Napoli, realtà da lui fondata nel 2007 e dedicata ai giovani che vivono in un forte disagio sociale ed economico e quindi offrire loro un’opportunità di riscatto attraverso lo sport della vela e i suoi valori quali la lealtà, la forza e il coraggio.

Il 10° S&S Swan Rendez-vous, organizzato dalla S&S Swan Association con la collaborazione del Circolo della Vela Marciana Marina e il patrocinio del comune della città marinese, sarà dedicato a Lars Ström, scomparso recentemente, il più grande amico che gli Armatori di S&S Swan abbiano mai avuto e per oltre 30 anni responsabile dell’ufficio tecnico del cantiere finlandese Nautor Swan.

La manifestazione è resa possibile anche grazie al supporto di Zurich, società leader nel settore assicurativo che, in Italia, oltre a fornire soluzioni di protezione e investimento, offre servizi di prevenzione, come quelli che promuovono il benessere e migliorano la resilienza climatica; Rigoni di Asiago, azienda che da un secolo produce confetture biologiche, miele e creme spalmabili nel rispetto del pianeta e del benessere dei suoi consumatori; Nautor Swan, il prestigioso cantiere finlandese; e grazie al contributo di Acqua dell’Elba; Carboway; Kohlhoff Deck Equipment; Moby; Nautica Pontemagra; Ronstan/Andersen, Navimeteo e Toremar.

www.classicswan.org

Nella foto di James Robinson Taylor una veduta aerea delle banchina nell’edizione 2021

