Elba, Vela: si conclude a Viareggio la stagione agonistica della squadra CVMM

Elba

6 Settembre 2022

Marciana Marina, 7 settembre 2022

Si conclude a Viareggio in occasione dei Campionati Italiani Giovanili in doppio, la stagione agonistica della classe RS Feva e 420 per gli equipaggi portacolori del Circolo della Vela Marciana Marina.

Tre gli equipaggi marinesi che sono in partenza per la Versilia per prendere parte all’importante appuntamento nazionale: Zion Mazzei e Riccardo Coppo e Linda Gipponi e Ana Allori nella classe RS Feva e Alessio Caldarera e Thomas Trentini nella classe 420.

L’edizione 2022 dei Campionati Italiani Giovanili in doppio si svolgerà con l’organizzazione del Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Società Velica Viareggina, Circolo Velico Marina di Pietrasanta, Yachting Club Versilia, e con la collaborazione di Lega Navale Italiana, Comitato Circoli Velici Versiliesi e vedrà sul campo di regata anche gli equipaggi delle classi Hobie Cat 16 spi, Hobie Dragoon, 29er Open e Nacra 15 Open.

Il colpo di cannone della prima prova è previsto per le ore 13.00 di mercoledì 7 settembre.

Come sempre i ragazzi della squadra agonistica CVMM saranno accompagnati dall’istruttore/ allenatore Fabrizio Marzocchini (con l’assistenza di Daniele Caldarera) che da sempre segue i giovani velisti marinesi.

Nella foto i ragazzi della squadra agonistica CVMM.

