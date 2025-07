Home

6 Luglio 2025

Elba vietata per tre anni ad un 23enne di Cuneo

Il giovane si è reso responsabile di violazione di domicilio, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e furto di un furgone

Isola d’Elba (Livorno) 6 luglio 2025 Elba vietata per tre anni ad un 23enne di Cuneo

A seguito della segnalazione di un privato cittadino che aveva notato una finestra forzata e dei rumori provenire dall’interno di una villa situata sul lungomare di Marciana Marina, al momento disabitata, alla fine del mese di maggio scorso i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Portoferraio hanno fatto accesso all’immobile sorprendendo all’interno un giovane che dormiva in una camera da letto, il quale non ha saputo giustificare la propria presenza se non adducendo che non aveva altro posto per dormire.

I Carabinieri hanno immediatamente provveduto ad identificare il soggetto, un 23enne del cuneese, già noto alle forze dell’ordine, e ad allontanarlo dalla proprietà, avvisando i proprietari dell’immobile. Perquisito, è stato trovato in possesso anche di un grosso coltello da cucina che è stato sottoposto a sequestro.

I Carabinieri della Stazione di Marciana Marina, al termine degli accertamenti, hanno quindi denunciato il giovane all’Autorità Giudiziaria per violazione di domicilio aggravata e porto di oggetti atti ad offendere.

Solo cinque giorni dopo lo stesso 23enne è stato identificato quale presunto autore del furto di un furgone commesso a Capoliveri; il mezzo, rinvenuto immediatamente dai Carabinieri, è stato restituito al legittimo proprietario.

Tenuto conto della dimostrata inclinazione del soggetto ad infrangere la legge e nel ragionevole dubbio che potesse commettere altre tipologie di reato sul territorio elbano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Portoferraio, avendo accertato che il soggetto non aveva validi motivi per intrattenersi sul territorio dell’isola, hanno inoltrato un dettagliato rapporto alla Questura di Livorno la quale, avallando l’attività dei militari, ha accolto la richiesta ed emesso nei confronti del 23enne un Foglio di Via da tutto il territorio dell’Isola d’Elba per 3 anni.

Il provvedimento è stato notificato al domicilio del giovane, il quale nel frattempo aveva già lasciato l’isola, che quindi non potrà più accedervi per i prossimi 3 anni.

In caso di violazione del provvedimento l’uomo rischia pene fino a 18 mesi di reclusione.