Home

Provincia

Isole

Elba

Elba Vip, “mister Zara” a Portoferraio con lo yacht Drizzle

Elba

29 Giugno 2025

Elba Vip, “mister Zara” a Portoferraio con lo yacht Drizzle

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) 29 giugno 2025 Elba Vip, “mister Zara” a Portoferraio con lo yacht Drizzle

Presenza d’eccezione nelle acque dell’Isola d’Elba: nella giornata del 28 giugno, l’imponente yacht Drizzle ha fatto la sua comparsa nel Golfo di Viticcio alle 13:07, per poi ormeggiare nel porto di Portoferraio dalle ore 18. Uno yacht che non passa inosservato, non solo per le sue dimensioni ma anche per il suo prestigioso proprietario: si tratterebbe infatti del miliardario spagnolo Amancio Ortega, fondatore del colosso dell’abbigliamento Zara e patron del gruppo Inditex.

Il Drizzle ha lasciato Portoferraio alle 4 del mattino del 29 giugno, facendo rotta verso nord. Alle ore 7 ha attraversato le acque davanti a Livorno, proseguendo poi verso la Liguria, dove è stato individuato alle ore 12 tra Santa Margherita Ligure e Portofino, una delle destinazioni più amate dal jet set internazionale.

Lungo 92 metri, il Drizzle è il nuovo gioiello varato nel 2024 dal cantiere olandese Feadship. Dotato di propulsione ibrida, combina due motori da 560 kW con batterie al litio da 1 MW, affermandosi come un esempio avanzato di yachting sostenibile. Il progetto porta la firma di Sinot Yacht Architecture & Design, noto per l’eleganza funzionale delle sue creazioni. A bordo, lusso e innovazione convivono: piscina panoramica sul ponte principale, un beach club di nuova concezione e interni rifiniti con materiali di altissima qualità.

Ortega, uno degli uomini più ricchi del mondo, non è nuovo a crociere esclusive nel Mediterraneo. La presenza del Drizzle all’Elba ha inevitabilmente attirato curiosi e appassionati di nautica, riaccendendo la stagione estiva con un tocco di glamour internazionale.

Gli scatti di Ezio Cairoli del Drizzle ormeggiato a Portoferraio