9 Aprile 2025

Elba, Virgili (Flc-Cgil): “Da Regione e sindaci nessuna risposta su tariffe agevolate per i pendolari della scuola: inaccettabile”

Ci appelliamo ancora una volta alla Regione e ai sindaci dell’isola d’Elba affinché chiedano alle compagnie di navigazione di ripristinare tariffe agevolate per il trasporto delle auto dei lavoratori pendolari del mondo della scuola. Inaccettabile che ancora non ci siano pervenute risposte concrete.

Assemblee di tutto il personale scolastico, presìdi sul molo di imbarco a Portoferraio, volantinaggi, mozioni approvate dal collegio docenti di diversi istituti elbani, richieste di incontro e di apertura di tavoli di discussione inviati ai sindaci elbani, alla Regione Toscana e a tutti i soggetti coinvolti per trovare una soluzione ai problemi che il personale pendolare della scuola si è trovato ad affrontare in quest’ultimo anno scolastico.

Purtroppo ad oggi da parte delle istituzioni non è stata avanzata soluzione alcuna. A breve l’anno scolastico finirà, ma a settembre, finita di nuovo la stagione turistica, i problemi si ripresenteranno. Molti istituti scolastici presentano plessi situati a notevole distanza da Portoferraio in zone spesso non adeguatamente servite dai mezzi pubblici, rendendo imprescindibile l’utilizzo di un proprio mezzo di trasporto.

La decisione di non concedere l’agevolazione delle tariffe rende economicamente insostenibile accettare una supplenza sull’isola. Difficoltà di spostamento e costi aggiuntivi che il personale, incolpevole, deve sostenere: doppio abbonamento, costi di alloggio in caso di permanenza sull’isola. Oltre ai danni diretti al personale educante si sommano le conseguenza della discontinuità didattica i cui effetti saranno percepibili sul lungo periodo dagli studenti e dalle studentesse elbane. La Flc-Cgil continuerà a battersi per ricevere risposte e per tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Veronica Virgili (segretaria generale Flc-Cgil provincia di Livorno)