Elena Boschi sul palco della Festa dell’Unità

AGENDA GIORNALIERA DELLA FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE TEMATICA
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DI LIVORNO ROTONDA DI ARDENZA “CARLO AZEGLIO
CIAMPI”
APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA DI DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025

DIBATTITI POLITICI
ORE 18  – LIVORNO CAPITALE LOGISTICA DEL MEDITERRANEO
“Porto, retroporto e interporto”
INTRODUCE
Alberto BRILLI – Segretario Unione Comunale PD Livorno
INTERVENGONO
Luca SALVETTI – Sindaco di Livorno
Davide GARIGLIO – Commissario Autorità di sistema portuale Mar Tirreno
Settentrionale
Leonardo MARRAS – Assessore Attività Produttive Regione Toscana
Piero NERI – Presidente Delegazione Livorno Confindustria Centro – Costa
Enzo RAUGEI – Presidente Compagnia Portuale Livorno
Yari DE FILICAIA – Presidente Uniport Livorno
Gianfranco FRANCESE – Segretario Provinciale Cgil Livorno
Gloria DARI – Vicepresidente Confetra Toscana
COORDINA
Franco MARIANI – Editore Shipmag

ORE 21:00 – UN’ECONOMIA PER LA PACE
“La cooperazione globale contro il protezionismo”
INTERVENGONO
Peppe PROVENZANO – Responsabile Esteri Segreteria Nazionale PD
Stefano PATUANELLI – Senatore M5S, Capogruppo
Maria Elena BOSCHI – Deputata IV, Capogruppo

INCONTRI CON L’AUTORE
Ore 17:00 – “Sotto gli occhi di Clelia. Dalla Toscana un’idea di futuro
per l’Italia” di Antonio Mazzeo – Editore Giunti
INTERVIENE
Antonio MAZZEO – Autore, Presidente Consiglio Regionale Toscana
MODERA
Elina SANSONI PELLEGRINI – Direzione Federazione PD Livorno

SPETTACOLI DAL VIVO
ORE 21.45 – CLAUDIO MARMUGI SHOW

OGNI SERA ALLA FESTA SARÀ IL FUNZIONE SIA IL SERVIZIO RISTORANTE CHE LA
LIBRERIA

